Giovanni Baroni è nuovo presidente della Piccola Industria di Confindustria Emilia-Romagna

Giovanni Baroni è il nuovo presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Emilia-Romagna per il biennio 2017-19. Succede a Simonetta Monica Talmelli, che ha ricoperto l'incarico dal 2013 ad oggi. Baroni entra a far parte del Consiglio di presidenza di Confindustria Emilia-Romagna guidato da Pietro Ferrari. È presidente della Piccola Industria dell’Unione Parmense degli Industriali, componente del Consiglio generale di Confindustria e del Consiglio centrale di Piccola Industria Confindustria. il neo presidente, 43 anni, laureato in ingegneria civile all'Università di Parma, è fondatore e amministratore delegato dell’azienda X3Energy Spa, società nata nel 2010 e attiva con forniture B2B nel settore energetico, in particolare nella vendita di energia elettrica e gas naturale, nell’efficientamento energetico e nella realizzazione e gestione di impianti stradali per il rifornimento di metano per autoveicoli. In occasione dell'elezione, il Comitato Piccola Industria dell'Emilia-Romagna ha espresso il proprio unanime e pieno sostegno alla candidatura dell'imprenditore piemontese Carlo Robiglio alla Presidenza nazionale della Piccola Industria di Confindustria per il biennio 2017-19, ufficializzata proprio in questi giorni.