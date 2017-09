Chiude lo stabilimento ex Nestlè, restano solo gli impiegati

Chiude lo stabilimento ex Nestlè di Parma, dove lavorano 120 persone. Resteranno soltanto gli impiegati.

La decisione del gruppo Froneri, dice un comunicato dell'azienda, "è motivata da una esigenza di rendere sostenibile il business in Italia, compatibilmente con la complessità del contesto locale e l’andamento del mercato di riferimento, che è in trasformazione per effetto di una crescente dinamica competitiva". Ora si aprono le trattative sindacali.

Secondo il gruppo Froneri, il sito produttivo di Parma "presenta un insieme di cause di inefficienza su cui non è possibile intervenire secondo una logica industriale adatta alle sfide del mercato nazionale e internazionale". La produzione di Parma passerà agli stabilimenti di Terni e di Ferentino.

"La sede legale del Gruppo Froneri in Italia è e resta a Parma - continua l'azienda - dove è prevista una continuità delle attività amministrative, commerciali e delle funzioni non legate alla produzione. Nessun dipendente inserito in queste funzioni a Parma è coinvolto nel processo di riorganizzazione".