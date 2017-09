Licenziamenti alla Froneri: chiesto il tavolo di crisi. Sabato volantinaggio, venerdì 6 corteo in centro

Continua la protesta dei lavoratori della Froneri, che ha annunciato 120 licenziamenti nello stabilimento ex Nestlè di Parma. In via Bernini si è svolta la conferenza stampa dei sindacati, con la partecipazione del sindaco Federico Pizzarotti.

E' stato chiesta la riunione del tavolo di crisi in Regione. Sabato 30 settembre ci sarà un volantinaggio in centro a Parma e venerdì 6 ottobre corteo di tutti i lavoratori del settore alimentare della città, che si concluderà davanti alla prefettura.

Anche il Consiglio comunale, oggi pomeriggio, ha espresso solidarietà ai lavoratori della Froneri. Salzano e Occhi hanno dato disponibilità per qualunque azione che possa aiutare a trovare una soluzione.

Patrizia Maestri alla Camera: "Chiediamo un tavolo di confronto con azienda e sindacati". Patrizia Maestri è intervenuta alla Camera sul caso Froneri. "Questa mattina - ha detto tra l'altro la Maestri - insieme al collega Giuseppe Romanini abbiamo presentato un’interrogazione ai Ministri del Lavoro Poletti e dello Sviluppo Economico Calenda chiedendo la rapida convocazione di un tavolo di confronto con l’azienda e le organizzazioni sindacali con l’obiettivo di scongiurare la chiusura del sito produttivo di Parma e salvaguardare gli attuali livelli occupazionali. Siamo personalmente e politicamente vicini ai lavoratori che vedono minacciata la propria occupazione e solidali con le loro famiglie e la città".

Vuoi ricevere gratis notizie come questa in tempo reale? CLICCA QUI