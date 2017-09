Licenziamenti alla Froneri: manifestazione davanti allo stabilimento

Continua la protesta dei lavoratori della Froneri, che ha annunciato 120 licenziamenti nello stabilimento ex Nestlè di Parma. In via Bernini è in corso la conferenza stampa dei sindacati. Partecipa il sindaco Federico Pizzarotti.

Patrizia Maestri alla Camera: "Chiediamo un tavolo di confronto con azienda e sindacati". Patrizia Maestri è intervenuta alla Camera sul caso Froneri. "Questa mattina - ha detto tra l'altro la Maestri - insieme al collega Giuseppe Romanini abbiamo presentato un’interrogazione ai Ministri del Lavoro Poletti e dello Sviluppo Economico Calenda chiedendo la rapida convocazione di un tavolo di confronto con l’azienda e le organizzazioni sindacali con l’obiettivo di scongiurare la chiusura del sito produttivo di Parma e salvaguardare gli attuali livelli occupazionali. Siamo personalmente e politicamente vicini ai lavoratori che vedono minacciata la propria occupazione e solidali con le loro famiglie e la città".