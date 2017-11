Terrazze confinanti: ecco come bisogna comportarsi

Il quesito

In un condominio formato da 8 unità, 3 appar- tamenti nella parte superiore hanno un unico terrazzo lineare suddiviso in tre parti da una ringhiera. Quali regole ci sono nel rispetto dei confini, in particolare per il terrazzo al centro? Ad esempio: si possono appoggiare reti o graticci sulla ringhiera di confine? Se ci sono siepi, devono avere un limite di altezza? R.P.

Per prima cosa, come sempre, si consiglia il lettore della Gazzetta a verificare cosa dice in proposito il Regolamento condominiale.

Nell'ipotesi che il regolamento non dica nulla o addirittura non ci sia nel condominio in questione, tentiamo di rispondere con il buon senso. Pare di capire che un unico terrazzo è di proprietà di tre condomini e quindi oltre alla ringhiera o parapetto verso l'esterno esiste anche una ringhiera, di solito simile all'altra, che delimita le varie proprietà.

Se io voglio modificare la ringhiera di confine (appoggiare reti o graticci) devo farlo con il consenso del condomino confinante che potrebbe lamentare una diminuzione di veduta, o di aria o di soleggiamento.

Stesso discorso va fatto nel caso ci siano siepi o arbusti. Bisogna poi ricordare che non posso con i miei vasi da fiori o comunque siepi «invadere» il terrazzo del mio vicino. Per quanto riguarda invece tettoie, gazebi o verande bisogna tener conto del regolamento comunale che stabilisce come si possono montare regolarmente queste strutture. Infine bisogna considerare che c'è sempre da mantenere il decoro del condominio.

Nessun condomino può fare quello che vuole ma deve invece verificare con l'assemblea che l'estetica del condominio non venga alterata da quanto vorrei installare nel mio terrazzo.

