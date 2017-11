L'utilizzo dell'area cortilizia condominiale

Il quesito

Vivo da molti anni in una casetta di nuova costruzione proveniente da un possibile fallimento edilizio... divenuta in seguito di proprietà del Comune di Parma... Purtroppo un pezzo di area condominiale

é utilizzata per uso esclusivo adibito ad orto... ma credo che non sia possibile. E' così? F.R.

Rispondo alla domanda principale che mi sembra se sia possibile adibire parte dell'area cortilizia ad orto. Sembra di capire che il lettore della Gazzetta viva in un condominio in cui una parte dell'area condominiale sia utilizzata da altro condòmino in uso esclusivo ad orto.

Di solito l'area cortilizia condominiale è di uso comune a meno che una parte della stessa sia stata destinata ad uso esclusivo di un condòmino ma questo non può che derivare da uno specifico titolo, cioè dall'atto di acquisto dell'unità immobiliare. In questo caso nell'atto viene specificato se la destinazione dell'area stessa sia a verde, con ciò intendendosi un giardino.

Se così fosse l'area adibita ad orto potrebbe essere in contrasto con il decoro dell'area cortilizia, che nella parte comune sarebbe di fatto un giardino, mentre nell'area di uso esclusivo sarebbe invece un orto.

Mario Del Chicca è presidente di Confedilizia Parma



Inviate le vostre domande su fisco, lavoro, casa, previdenza a esperto@gazzettadiparma.net