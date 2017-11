Mutti annuncia l’acquisto di Copador per 25 milioni di euro

L'azienda Mutti ha annunciato l’acquisto della Copador di Collecchio, il cui ramo d’azienda era stato affittato proprio dalla Mutti all’avvio della campagna del pomodoro 2017.



"Mutti, la cui storia è sempre stata caratterizzata da un forte legame con il territorio - dice un comunicato ad aprile si era aggiudicata l’asta per l’affitto di tutte le attività del Consorzio, assicurando così la continuità della produzione - che ha raggiunto i 2.106.826 quintali – con l’impegno di rilevare la cooperativa a fine campagna 2017. Nelle scorse settimane si è chiusa l’asta per la vendita indetta dal Tribunale di Parma e Co.Pad.Or è stata definitivamente acquisita da Mutti, attraverso la sua controllata Pomodoro 43044 srl. Nell’intera operazione l’Azienda è stata assistita dal punto di vista finanziario da Crédit Agricole. Il passaggio di proprietà degli asset produttivi del Consorzio è stato ufficializzato per un valore di 25 milioni di euro".

“Il nostro radicamento territoriale – ha commentato Francesco Mutti, amministratore delegato Mutti Spa – si esplicita attraverso la coerenza delle nostre azioni imprenditoriali che riconoscono nell’appartenenza al territorio un valore imprescindibile”.