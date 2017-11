Barilla, il simbolo dei 25 anni di fedeltà lavorativa in un concorso al Toschi

In occasione dei 140 anni di fondazione della Barilla e del liceo artistico “Toschi”, è stato indetto un concorso, aperto agli studenti del dipartimento arti figurative – discipline plastiche del "Toschi”, per individuare un logo e un elemento tridimensionale simbolico per premiare i 25 anni di anzianità aziendale del Gruppo Barilla, che abbia come elemento distintivo l’immagine del chicco di grano o della spiga di grano. La partecipazione al concorso, totalmente libera e gratuita, è riservata ai singoli alunni delle classi 4^ B e 5^ B dell’indirizzo scolastico “Arti figurative”. Dopo una prima fase, in cui saranno selezionati 20 progetti (il 16 febbraio), i bozzetti verranno trasformati dai loro autori in pin e oggetto tridimensionale. Il 20 aprile alle 11 si riunirà presso il Liceo la giuria per la seconda e ultima volta e fra le venti proposte saranno identificati i primi tre da premiare e, fra questi, il soggetto da utilizzare. Il soggetto sarà utilizzato come logo per la premiazione dei 25 anni di anzianità aziendale del Gruppo Barilla; per la produzione di pin-distintivi da giacca tridimensionali, che permettano di identificare tutte le persone premiate e per la produzione di una scultura da tavolo in bronzo, di maggiori dimensioni e prestigio, da consegnare a figure di prestigio in occasione di ricorrenze particolari. Al termine sarà organizzata una mostra al " Toschi” con tutti gli elaborati, i 20 selezionati e i 3 premiati. Il partner tecnico che realizzerà poi materialmente pin e sculture, sarà la Fonderia Caggiati di San Polo di Torrile o altra società con grande esperienza nel settore.

La Commissione giudicatrice sarà formata da:

· Luca Barilla – Vicepresidente del Gruppo Barilla

· Umberto Panizzi – Responsabile Risorse Umane del Gruppo Barilla

· Enzo Bianchi – Presidente Medaglie d’Oro Barilla

· Giancarlo Gonizzi – Collezione d’Arte Barilla

· Roberto Pettenati – Preside Liceo Artistico “P. Toschi”

· Nunzio Garulli – Collaboratore Vicario Liceo Artistico “P. Toschi”

· Uno Scultore di fama individuato dalla Scuola

· Michele Guerra – Assessore alla Cultura del Comune di Parma