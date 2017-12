Froneri: il 15 dicembre sciopero dell'industria alimentare a Parma

Venerdì 15 dicembre sciopero per tutta la giornata dell'industria alimentare di Parma proclamato da Flai-Cgil e Uila-Uil.

L'iniziativa si inserisce nelle manifestazioni di sostegno alla lotta dei lavoratori Froneri. Questa multinazionale, joint venture di Nestlé, "non sta infatti rispettando le relazioni industriali consolidate nel nostro territorio, né dimostra la minima responsabilità sociale di impresa", recita un comunicato dei sindacati. In attesa della prossima convocazione al Ministero, lunedì prossimo, 11 dicembre, al presidio in via Bernini arriveranno rappresentanti del sindacato tedesco NGG e responsabili del sindacato mondiale IUF-UITA. "La solidarietà internazionale continua a crescere: dopo Germania, Svizzera e Bulgaria sono arrivati messaggi anche da Francia, Spagna, Thailandia, Hong Kong e Corea", dice la Cgil.