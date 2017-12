Accordo fra Tep e sindacati: oggi niente sciopero, autobus regolari

La Tep e i sindacati hanno siglato un accordo che ha consentito la cancellazione dello sciopero già proclamato per oggi, 14 dicembre. Lo ha reso noto un comunicato dell'azienda.

Dopo il successo del ricorso di Tep al Tar, l'azienda conferma gli investimenti annunciati per il rinnovo del parco mezzi, che porteranno l'entrata in servizio di 82 vetture in 2 anni e il piano di manutenzione straordinaria di 700mila euro approvato lo scorso autunno. L'accordo, siglato lunedì, ha stabilito inoltre il riconoscimento di un'indennità per il personale, a fronte di un recupero di produttività e di efficienza.

"Siamo soddisfatti per l'accordo raggiunto - è il commento del presidente di Tep Antonio Rizzi -. Ringraziamo le organizzazioni sindacali per il fattivo contributo. Sono convinto che tutti insieme abbiamo costruito un accordo per il bene dell'azienda e dei nostri colleghi, i quali hanno avuto il giusto riconoscimento per lo sforzo profuso in questo ultimo anno".

Soddisfazione ribadita anche dalla Rsu e dalle segreterie provinciali di categoria, che aggiungono: "Siamo fiduciosi che questo accordo possa dare l'avvio a una nuova e più positiva stagione di relazioni industriali".