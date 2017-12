Il ministro Martina ha incontrato i produttori di Parmigiano. Alluvione: "Siamo attenti a fare le cose bene"

Il ministro Maurizio Martina ha incontrato gli allevatori e i caseifici del Parmigiano Reggiano, nella sede del Consorzio a Reggio Emilia. Una filiera composta da 3mila allevamenti e da 330 caseifici che producono un fatturato al consumo pari a 2,3 miliardi di euro. Un’occasione di confronto sulla situazione del comparto e sulle sfide per il futuro.

“La filiera del Parmigiano Reggiano sta vivendo un periodo di grandi soddisfazioni su più fronti. Per il 2017 è prevista una crescita complessiva della produzione del 5% che porterà ad un totale di 3,65 milioni di forme: il livello più elevato nella storia millenaria della Dop”, ha detto Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio di tutela.

“Il Parmigiano Reggiano è riuscito a superare brillantemente la tempesta della fine delle quote latte UE – continua Bertinelli – grazie soprattutto alla crescita dei mercati esteri che ci stanno dando molte soddisfazioni. Se nel 2007 la quota export era pari al 15%, lo scorso anno ci siamo attestati intorno al 38% e prevediamo un’ulteriore crescita per gli anni a venire, supportata da un maggiore investimento in comunicazione all’estero”.

“La sfida per il futuro? Gestire la crescita di produzione in modo razionale, mantenendo una buona remunerazione per le aziende. Per fare questo, lavoreremo in Italia per invogliare i consumatori che comprano i formaggi a pasta dura a scegliere il nostro prodotto, spiegando per quale motivo vale la pena scegliere la genuinità e l’assoluta naturalità del Parmigiano Reggiano. Ed investiremo sull’estero, per aumentare le vendite nei Paesi vocati al nostro prodotto (Francia, Germania, Regno Unito, Usa e Canada), ed aprirci a nuovi mercati, ad esempio ai Paesi del Golfo che mostrano un interesse crescente verso il Parmigiano Reggiano”.

Il meeting - moderato da Mauro Rosati (Fondazione Qualivita) - è stato anche l’occasione per una riflessione sul nuovo libro del ministro delle Politiche Maurizio Martina: “Dalla Terra all’Italia”, un testo dichiaratamente ottimista in cui racconta la passione, la fatica e la voglia di farcela di tanti giovani che stanno rilanciando l’agricoltura e l’alimentazione in un’ottica moderna e innovativa, sensibile alle istanze ecologiche e ai princìpi di cittadinanza e solidarietà.

IL MINISTRO MARTINA: "ALLUVIONE, MASSIMA ATTENZIONE PER FARE LE COSE BENE". «Ovviamente la mia presenza qui oggi serve per confermare la nostra attenzione alle comunità e al territorio più colpito dall’alluvione. Stiamo seguendo tutto quello che accade, in particolare a Brescello, ed è importante che tutte le istituzioni facciano bene il proprio mestiere, che accompagnino queste ore di emergenza per poi lavorare sulle soluzioni di medio periodo». Lo ha detto il ministro Martina all'incontro con la filiera del Parmigiano Reggiano.

Per quanto riguarda la dichiarazione dello stato di calamità, il ministro ha affermato che «questo verrà verificato a seguito di quello che la Regione chiederà al Governo, ma di sicuro, stato di calamità o meno, c'è la nostra massima attenzione a fare le cose bene».

Martina ha commentato anche le nuove norme contro il caporalato: «la legge è stata una delle pietre miliari di questa esperienza di Governo, perchè dopo tantissimo tempo siamo riusciti ad innovare in maniera profonda la capacità dello Stato di intervenire su questi fenomeni. La legge sta producendo fatti importanti, basti vedere quanto è stato fatto dalla magistratura in questi mesi in alcune aree del Paese. Per accelerare su questo fronte abbiamo aumentato del 70% i controlli sul territorio e abbiamo rimesso al centro la consapevolezza dei diritti del lavoro agricolo. Tutto questo ha a che fare con la competitività del nostro settore».