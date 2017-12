Froneri, c'è l'accordo: lo stabilimento chiude, incentivi per i 120 lavoratori

E' stato raggiunto un accordo nella vertenza Froneri. Lo stabilimento di via Berenini a Parma chiuderà e per i 120 lavoratori coinvolti sono previsti "incentivi all'esodo" definiti da azienda e sindacati (112 lavoratori a Parma e 8 a Milano).

L'accordo è stato raggiunto durante l'incontro oggi al ministero dello Sviluppo economico a Roma "L’accordo prevede l’erogazione di un sostegno di natura economica - dice un comunicato dell'azienda - e un percorso a fini di outplacement" per "i 120 dipendenti interessati dalla chiusura del sito di Parma". La Froneri Italy, aggiunge, "può ora intensificare il programma finalizzato agli investimenti nel sito produttivo di Ferentino (Frosinone), coerentemente con la scelta di impegno sul mercato italiano più volte dichiarata negli ultimi mesi".

I sindacati sottolineano che la lotta dei lavoratori "ha permesso di ottenere un dignitoso piano sociale. Si è convenuto un percorso di aiuto alla ricollocazione, anche per gli stagionali. In più Froneri si è obbligata a riconoscere in caso di vendita dello stabilimento un diritto di precedenza alla riassunzione per i lavoratori licenziati".