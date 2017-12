Pedaggi: aumento del 3% in Autocisa

L’aumento medio delle tariffe autostradali per la rete del gruppo Sias, il principale gruppo autostradale del NordOvest (controllato dal gruppo Gavio), è pari al +3,02%. Un aumento che riguarda anche l'Autocisa (A15).

Lo comunica la società rendendo noto quanto previsto dai decreti di fine anno dei ministeri dei Trasporti e dell’Economia per gli adeguamenti tariffari delle autostrade in concessione.

La rete del gruppo Sias comprende le concessionarie Satap (A4 Torino-Milano ed A21 Torino-Piacenza), Salt (Sestri Levante-Livorno, Viareggio-Lucca e Fornola-La Spezia), Autostrada dei Fiori (Savona-Ventimiglia), Autocamionale della Cisa (La Spezia-Parma), S.A.V. (Quincinetto-Aosta), Ats (Torino-Savona), Asti-Cuneo (Asti-Cuneo, in parte in costruzione), Ativa (Tangenziale di Torino, Torino-Quincinetto, Ivrea-Santhià e Torino-Pinerolo), Sitaf (Traforo del Frejus, Torino-Bardonecchia), Sitrasb (Traforo del Gran San Bernardo) TE (Tangenziale esterna di Milano), BreBeMi (Brescia-Bergamo-Milano).

AUMENTO DI UN PUNTO E MEZZO PER AUTOSTRADE PER L'ITALIA. Dal 1° gennaio 2018 «l'adeguamento tariffario di competenza di Autostrade per l’Italia è pari all’1,51%». Lo comunica la società (la principale rete autostradale italiana, del gruppo Atlantia) "in base a quanto stabilito dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Economia e delle Finanze". L’incremento, come previsto dalla Convenzione Unica per le concessionarie autostradali, include il recupero del 70% dell’inflazione reale e la remunerazione dei nuovi investimenti effettuati.