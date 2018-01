Offerte di lavoro: 20 annunci per chi cerca un impiego

Per consultare queste offerte di lavoro visita www.monster.it e digita il titolo dell’annuncio all’interno del motore di ricerca. Potrai inviare online la tua candidatura.

1) SALES ACCOUNT SETTORE HR

Agenzia di ricerca del personale ricerca per il proprio staff una persona con uno o due anni di esperienza nel ruolo da inserire come Sales Account Settore HR. Nel ruolo la figura avrà la responsabilità di acquisizione, sviluppo e consolidamento del Portfolio Clienti, di Reporting, KPI e Budget. Il candidato ideale proviene da una società di ricerca e selezione del personale/consulenza/ APL e vanta una spiccata attitudine commerciale, orientamento agli obiettivi, entusiasmo dinamismo e dedizione sono requisiti imprescindibili. Completano il profilo doti di flessibilità mentale, forte spirito di autonomia, capacità di operare per obiettivi.

Sede di lavoro: Parma

2) BUYER SETTORE TESSILE

Azienda tessile ricerca risorsa proveniente dal settore tessile e/o pelli, da inserire nel ruolo di Impiegato Ufficio Acquisti. La figura avrà la responsabilità di ricercare e gestire nuovi fornitori, del controllo qualità dei fornitori. Inoltre gestirà la non conformità, l’approvvigionamento delle materie prime, la negoziazione e gli ordini. Si richieste una discreta conoscenza dell’inglese e la disponibilità a trasferte.

Sede di lavoro: Parma

3) MONTATORE MECCANICO TRASFERISTA

Azienda metalmeccanica cerca montatore meccanico anche con minima esperienza nella mansione, per il montaggio degli impianti presso i vari clienti. Si richiede disponibilità a trasferte nazionali e internazionali.

Zona di lavoro: Parma

4) PROGETTISTA SOFTWARE

Azienda metalmeccanica cerca laureata/o in ingegneria elettronica con esperienza maturata nello sviluppo e programmazione e conoscenza Emotion da inserire con il ruolo di Progettista software. La figura selezionata avrà il compito di analizzare le specifiche del cliente, analizzare e progettare l’architettura software, codificare le logiche di funzione della macchina. Si richiede disponibilità a saltuarie trasferte per lavori di collaudo presso i clienti.

Zona di lavoro: Parma

5) SPECIALISTA RISORSE UMANE

Cooperativa sociale operante nel settore dei servizi alla persona, ricerca, per la propria sede di Parma, uno Specialista Risorse Umane. La risorsa dovrà assicurare che le normative del lavoro e le direttive definite dalla Direzione vengano rispettate nei processi di gestione dei lavoratori impiegati sui servizi del territorio di competenza (Area Parma). Si occuperà della gestione delle risorse impiegate sui servizi ed in particolare di adempiere ai compiti amministrativi nella gestione del contratto individuale di lavoro e di garantire la tenuta delle relazioni sindacali per le posizioni individuali del singolo lavoratore. Inoltre avrà il compito di elaborare il budget relativo al piano formativo aziendale, organizzare i percorsi formativi e verificare la correttezza dei moduli erogati; assicurare la movimentazione interna e la stabilizzazione del contratto di lavoro per singolo lavoratore; applicare e verificare la correttezza delle procedure relative alle norme in materia di sorveglianza sanitaria. Il candidato ideale è un professionista esperto, con forte motivazione, con diploma di laurea (preferibilmente quinquennale), conoscenza della normativa giuslavoristica, esperienza di almeno 3 anni in analoga mansione, disponibilità a spostamenti sul territorio di Parma, Reggio Emilia e relative province. Completano il profilo: buone capacità relazionali e negoziali, capacità di lavorare per obiettivi, definendo le priorità, problem solving e orientamento al cambiamento.

Zona di lavoro: Parma

6) PROGETTISTA SOFTWARE PACKAGING

Azienda del settore packaging/imbottigliamento, cerca Ingegnere Elettronico o informatico, oppure diplomato tecnico, da inserire nell’Ufficio Automazione con il ruolo di progettista SW. Il candidato prescelto, si occuperà di Sviluppo SW di commessa per macchine nel settore Packaging e, quando richiesto, dell’attività di collaudo interno e di messa in funzione presso il cliente finale. Lo sviluppo SW delle macchine avverrà utilizzando master di partenza a cui occorrerà sviluppare eventuali personalizzazioni richieste dal cliente finale. Il tecnico dovrà inoltre collaborare con ufficio tecnico meccanico ed elettrico per l’analisi e lo sviluppo congiunto delle macchine vendute. Si richiede conoscenza di buone basi di programmazione di sistemi di motion, almeno due o tre anni di esperienza in analoga mansione. Si richiede inoltre competenze di PLC e panelli operatore SIEMENS (Step 7, TIA Portal, Win CC) e PLC e Pannelli operatore Rockwell, esperienza con le reti di comunicazione e conoscenza di base delle normative di sicurezza inerenti la progettazione delle macchine. Completano il profilo la conoscenza dell’inglese e preferibilmente di un’altra lingua.

Zona di lavoro: Parma.

7) ADDETTO VENDITE SETTORE ABBIGLIAMENTO

Negozio specializzato in abbigliamento per bambini, cerca un/una addetto/a alle vendite. La risorsa presterà servizio in qualità di commesso/a, gestirà i rapporti con la clientela, curerà la corretta sistemazione dei prodotti sulle scaffalature ed in esposizione e darà un supporto nella gestione della cassa. Si richiede disponibilità a lavorare nel fine settimana, esperienza pregressa di 2/3 anni nel ruolo e costituisce titolo preferenziale l’esperienza in negozi di abbigliamento bimbo.

Zona di lavoro: PARMA

8) HR PAYROLL & ADMINISTRATION SPECIALIST

Multinazionale del settore alimentare cerca figura con esperienza di almeno 3-5 anni per gestione di tutti i processi in materia di Amministrazione e Gestione del personale, incluse le tematiche inerenti la Sicurezza sul lavoro da inserire alle dirette dipendenze del Country HR Manager. Il candidato ideale è in possesso di titolo di Laurea in Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche o Ingegneria Gestionale, ed è in grado di garantire la corretta ed efficace gestione del personale, in particolare: la redazione della documentazione e contrattualistica e la reportistica periodica, l’aggiornamento continuativo su leggi, regolamenti e contratti collettivi. Inoltre, nel ruolo si occuperà di mantenere i contatti con gli istituti e i fondi di previdenza, garantendo la massima accuratezza e confidenzialità nell’utilizzo delle informazioni. L’incarico, oltre alle responsabilità amministrative comporta anche quelle gestionali e di sviluppo del personale, curando la comunicazione interna e supportando l’attività di recruiting. Inoltre la figura inserita sarà responsabile e referente aziendale in materia di sicurezza sul lavoro.

È richiesta una buona conoscenza dell’inglese e l’ottima padronanza del pacchetto Office, nonché solide nozioni di Payroll/Amministrazione del personale. Completano il profilo caratteristiche personali quali precisione, affidabilità, riservatezza e flessibilità, proattività e buoni doti di comunicazione.

Sede di lavoro: PARMA con trasferte periodiche in Liguria e bassa Lombardia



9) ADDETTO ALLA SELEZIONE /HR OPERATIONS

Agenzie per il lavoro o studi di selezione cerca per il potenziamento della propria filiale di Parma un HR operations che si occupi dello screening curricula, ricerca e selezione di candidati per le aziende clienti, contrattualistica. Il candidato ideale ha spiccate doti organizzative e relazionali nonché orientamento al problem solving.

Luogo di lavoro: Parma

10) SERVICE PORJECT MANAGER EUROPA/AFRICA

Multinazionale dell'automazione industriale cerca tecnico con laurea triennale o specialistica con precedente esperienza nel settore, preferibilmente nella gestione di progetti/project management o come tecnico di field. La figura selezionata verrà inserita con il ruolo di Service Project Manager Europa/Africa con la responsabilità di contribuire allo sviluppo dell’attività di Service, individuando i fabbisogni del cliente ed elaborando le offerte; supporterà la profittabilità, tramite la gestione professionale dei progetti, dall’offerta all’esecuzione, si occuperà della raccolta sistematica dell’opinione dei clienti a fine progetto. Nello specifico le mansioni riguarderanno le attività di Option and Upgrade; Maintanance Solution, Repair e Project management. Il candidato ideale possiede un ottimo livello della lingua inglese, la padronanza del Francese, Spagnolo o Tedesco sarà considerato un plus. Completano il profilo: ottime capacità organizzative e di problem solving, buone abilità relazionali e di gestione dello stress. Non sono richieste trasferte.

Sede di lavoro: Parma

11) GLOBAL MOBILITY MANAGER

Multinazionale che opera nel settore del packaging nel settore beverage cerca per la sede di Parma un Global Mobility Manager, per la gestione della mobilità del personale aziendale. La figura ricercata deve avere un titolo di laurea ed un’esperienza significativa maturata in contesti internazionali preferibilmente nel settore HR o all’interno di società di consulenza. Nel ruolo la figura avrà la responsabilità di gestire i processi di espatrio, sarà principale contatto del team globale del gruppo e del personale e dei fornitori esterni. Le principali responsabilità riguarderanno la mobilità interna, incluso il coordinamento con il team globale, la compliance, i processi. Inoltre partecipa alla definizione del budget e della revisione delle condizioni economiche dei dipendenti incluso compensi e benefit aziendali. La conoscenza dei processi di Compensation & Benefit da parte del candidato costituisce un elemento preferenziale. Il profilo ideale ha solide competenze in diritto del lavoro, adempimenti fiscali, dei sistemi di payroll e dei principi contabili. Completano il profilo la perfetta padronanza del pacchetto office e preferibilmente dei sistemi software di database. Inoltre flessibilità e capacità comunicative abilità a interagire con tutte le figure aziendali e organizzative, l’orientamento al risultato e alla ricerca di soluzioni, forte senso delle priorità e inglese fluente. Costituisce un plus la conoscenza di altre lingue.

Sede di lavoro: Parma

12) INDUSTRIAL SOURCING SENIOR BUYER

Azienda farmaceutica cerca esperto di procurement/sourcing nel settore chimico o farmaceutico, laureato/a in ingegneria o economia, da inserire come Industrial Sourcing Senior Buyer nella sede di Parma. Nel ruolo la figura avrà le responsabilità del procurement dei materiali e dell’equipaggiamento industriale e riporterà direttamente al Head of Procurement gestendo un team di 4 buyer specializzati per categoria. La risorsa si occuperà di minimizzare i rischi e aumentare l’efficienza delle forniture offrendo servizi e consulenza alle linee di produzione globale. La risorsa inserita conosce i nuovi materiali ed equipaggiamenti ed è in grado di fornire valore aggiunto al business attraverso la corretta selezione dei materiali di approvvigionamento. Tra le responsabilità della risorsa inserita, vi sarà il compito di sviluppare e gestire strategie di approvvigionamento selezionando i fornitori e gestendo i processi di fornitura, incluso i termini di negoziazione e le migliori opzioni sul mercato. Il candidato ideale ha esperienza nel settore farmaceutico e chimico. Conosce molto bene le best practice ed ha eccellenti doti di comunicazione e negoziazione. Si richiede la conoscenza fluente dell’inglese.

Sede di lavoro: Parma

13) IMPIEGATO/A ADDETTO/A QUALITÀ

Azienda multinazionale del retail, del vending e dell’HORECA, cerca candidato preferibilmente laureato in chimica con esperienza significativa in realtà industriali analoghe da inserire nel ruolo di impiegato/a addetto/a qualità. Nel ruolo la risorsa avrà la responsabilità della gestione documentale e di verificare la corretta applicazione delle procedure, del rinnovo delle certificazioni. Inoltre in ottica customer care si occuperà dei reclami dei clienti e del monitoraggio delle varie implementazioni correttive. Sulle linee produttive eseguirà il controllo sulla conformità di prodotto rispetto alle specifiche tecniche. Costituisce titolo preferenziale aver maturato un’esperienza di controllo statistico ISO 2859. Completano il profilo dinamismo, flessibilità, ottime capacità organizzative ed analitiche, orientamento a lavorare per obiettivi e con scadenze. Sono necessarie spiccate doti comunicative e una naturale predisposizione ad interfacciarsi con le altre funzioni aziendali, proattività e determinazione. La persona che ricoprirà la posizione dovrà avere una buona conoscenza della lingua Inglese e un’ottima conoscenza dei principali strumenti informatici in particolare EXCEL

Sede di lavoro: Parma

14) EXPORT MANAGER JUNIOR

Azienda del settore dei materiali per il packaging alimentare cerca figura con spiccate doti commerciali entusiasmo ed energia, in possesso di una anche breve esperienza nel ruolo da inserire nel ruolo di Export Manager Junior. La persona inserita alle dirette dipendenze della proprietà, si occuperà della gestione del portafoglio clienti Europa e dello sviluppo commerciale, assicurando il raggiungimento degli obiettivi di fatturato per l’area assegnata. I mercati di riferimento sono principalmente distributori di materiale per il packaging, produttori di soluzioni per il packaging alimentare ed in alcuni casi anche industrie alimentari. Completano il profilo la forte predisposizione all’attività commerciale, l’autonomia organizzativa, l’orientamento al risultato. È richiesta l’ottima conoscenza della lingua inglese ed eventualmente di quella francese. Disponibilità a trasferte principalmente in Europa. Si valutano preferibilmente candidati con una preparazione scolastica a livello universitario, pur non escludendo anche diplomati se con un minimo di esperienza in settori o ruoli simili.

Sede di lavoro: provincia di Parma

15) INGEGNERE ELETTRONICO PROGETTISTA HARDWARE & SOFTWARE

Storica azienda elettromeccanica cerca un/a laureato/a magistrale in ingegneria elettronica e un forte interesse verso la progettazione di micro elettronica analogica e digitale. Si valutano candidati con esperienza, ma anche neolaureati. La figura lavorerà alle dirette dipendenze del Responsabile Tecnico e si occuperà della progettazione principalmente hardware e, in misura minore software, di schede elettroniche per strumenti di misura basati su microprocessore. In particolare svolgerà l’analisi delle specifiche tecniche e delle richieste dei clienti interni ed esterni; la progettazione hardware con la messa a punto dei prototipi e la successiva industrializzazione; le verifiche di prequalifica delle schede e le attività necessarie per la certificazione di prodotto; infine si occuperà del rilascio della documentazione di produzione. Completano il profilo la conoscenza di Matlab e Pspice e dell’inglese.

Sede di lavoro: Parma

16) SVILUPPATORE SOFTWARE SENIOR

Gruppo multinazionale attivo nella progettazione e vendita di impianti per l’industria del beverage, nell’ottica di un ampliamento e qualificazione della propria struttura, cerca diplomato o laureato tecnico preferibilmente in automazione/informatica con una buona esperienza di almeno 3/ 4 anni nel ruolo all’interno di aziende metalmeccaniche e conoscenza approfondita dei linguaggi di programmazione. La figura inserita nel ruolo di Sviluppatore Software Senior riporterà direttamente al Responsabile Global Automation e dovrà garantire la corretta programmazione del software per l’automazione delle macchine/impianti, lo sviluppo delle librerie di funzione per controlli automatici ed eseguirne la validazione e collaudo. Il candidato ideale possiede un’approfondita conoscenza dei linguaggi di programmazione (twincat Beckhoff e Siemens Step 7) e di bus di campo (etherCAT, PROFIBUS/PROFINET). Si richiede un buon livello di conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: provincia di Parma

17) ADETTO/A CONTABILITA’ GENERALE

Azienda metalmeccanica ricerca Addetto/a Contabilità Generale per la gestione della contabilità interna aziendale, in particolare per la gestione del ciclo attivo e passivo, e la predisposizione dei documenti contabili ai fini della redazione dei bilanci. Si richiede esperienza maturata in aziende strutturate e titolo di laurea in Economia. Il candidato deve possedere buone conoscenze informatiche: sistema operativo Windows, pacchetto office, posta elettronica, navigazione in internet per utilizzo di siti specifici ai fini di adempimenti on-line e tassativa conoscenza del gestionale SAP. Elemento referenziale, conoscenza della lingua inglese. Sono richieste ottime doti di flessibilità, dinamicità, organizzazione e precisione unite ad una buona predisposizione ai rapporti interpersonali ed al lavoro in team.

Sede di lavoro: Parma Ovest.

18) DIRETTORE OPERATIONS

Azienda manifatturiera che opera nel settore arredo tessile cerca persona con esperienza maturata di almeno 5 anni in posizione analoga in realtà manifatturiere in cui sono presenti problematiche di customizzazione del prodotto, per il ruolo di Direttore Operations. Il candidato ideale possiede una specifica esperienza di implementazione e gestione del sistema lean manufacturing per l’ottimizzazione del processo produttivo con cicli di produzione complessi, inclusa la gestione del processo supply chain che risulta essere una fase molto delicata dell’intero processo di produzione. Le aree di responsabilità presidiate dalla risorsa riguarderanno la produzione, l’ufficio acquisti, ufficio tecnico e commerciale, l’area logistica, con particolare attenzione alla gestione dei vari reparti di produzione in termini di processi, progetti e manutenzione. Si occuperà inoltre del ruolo di Project Manager per le commesse con maggiori criticità e complessità. L’obiettivo del Direttore Operation sarà quello di massimizzare il livello di qualità del prodotto finale, ottimizzando i costi operativi e il capitale impegnato, richiedendo la collaborazione di tutte le funzioni aziendali primarie per efficientare le fasi di processo di lavorazione fra i vari reparti produttivi. Requisiti fondamentali della figura ricercata sono il possesso di titolo di laurea in ambito ingegneristico, conoscenza avanzata del pacchetto MS Office e una buona conoscenza Erp: SAP, l’inglese fluente.

La sede di lavoro: provincia di Parma.

19) INGEGNERE ELETTRONICO

Azienda del settore progettazione e produzione di schede elettroniche ad uso civile e industriale cerca laureato/a in ingegneria elettronica con buona conoscenza di C e C++ per la progettazione SW e programmazione microcontrolli con linguaggioC e C++

Zona di lavoro: Parma

20) PMO Banking Security

Azienda attiva nel banking cerca persona esperta nel settore e nel ruolo di PMO Banking & Security per le attività di coordination & governance in area Security Compliance, comunicazione interna, gestione di tool ed utilizzo di template standard, issue & risk management, analisi dati e predisposizione presentazioni da inserire nel ruolo su un progetto internazionale. Si richiedono ottime capacità relazionali e buona conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: Parma