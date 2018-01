Reddito regionale pro-capite a 22.927 euro. Fa meglio solo il Trentino

E' stata presentata oggi a Bologna la 24esima edizione dell’Osservatorio di Findomestic Banca sul consumo di beni durevoli in Emilia-Romagna. Ecco in sintesi cosa è emerso:

- Il reddito pro capite in Emilia-Romagna si è attestato a 22.927 euro per abitante, valore secondo solo al Trentino Alto Adige a livello nazionale, con una crescita del 2,4% in linea con la media italiana ma al di sotto del dato relativo al Nord-Est. A Parma +2,1% a quota 22.721 euro.

- La spesa complessiva delle famiglie per l’acquisto di beni durevoli è aumentata del 3%, un punto percentuale oltre alla media nazionale, il livello di spesa medio di una famiglia emiliano-romagnola si è attestato sui 2.807 euro: solo in Trentino Alto Adige si è speso di più.

- Il maggiore impulso a questo incremento è arrivato soprattutto dal comparto mobilità: auto nuove +1,7%, auto usate + 5,9% (Parma corre: +7,8%) e motoveicoli + 8,9%.

- Contributo molto positivo anche dagli acquisti di mobili, che con un +3% presentano la miglior dinamica a livello nazionale.

- A livello provinciale la spesa per i beni durevoli ha evidenziato una maggiore vivacità a Ravenna (4,1%), Bologna (3,8%), Piacenza (3,4%) e Ferrara (3,3%).

- Consumi particolarmente brillanti a Modena, al secondo posto tra le provincie italiane con 3.063 euro di spesa per i durevoli.