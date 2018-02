Parmalat: non procedibile la causa da 1,8 mld contro Citigroup

Il giudice del Tribunale di Milano Vincenzo Perozziello ha dato ragione a Citigroup e, nell’accogliere un’eccezione presentata dai suoi legali, ha dichiarato l’improcedibilità della causa con cui Parmalat ha chiesto alla banca americana un risarcimento da 1,8 miliardi di euro per danni legati al crac dell’azienda di Collecchio. Improcedibilità dovuta al fatto che la stessa causa è già stata giudicata negli Stati Uniti. Anche allora era stato dato torto a Parmalat.

Il giudice, come si evince dal suo provvedimento, ha in sostanza riconosciuto l’"efficacia" della sentenza definitiva, che risale al 2008, della Superior Court of New Jersey davanti alla quale, nel 2004, l’allora commissario straordinario Enrico Bondi aveva proposto una azione civile nei confronti di Citigrup Inc., la sua divisione per i servizi di investimento Citibank N.A. e le tre società "veicolo" Buconero, Via Lattea e Eureka. Giudizio che allora si era concluso con pronuncia definitiva di rigetto di tutte le domande presentate società agroalimentare ed era stata accolta invece una domanda riconvenzionale di condanna delle società del Gruppo di Collecchio al risarcimento di danni cagionati a Citibank in relazione alle medesime operazioni.

E poiché la causa davanti al Tribunale civile di Milano è identica a quelle che si è conclusa in Usa, il Collegio presieduto da Vincenzo Perozziello, ha ritenuto di "dover quindi escludere la procedibilità del presente giudizio anche in relazione alla domanda di risarcimento di danni non patrimoniali" e ha condannato Parmalat e le allora società del gruppo alla rifusione delle spese legali a coloro che sono stati citati in giudizio per un importo complessivo di circa 250 mila euro.

Parmalat: "Sentenza erronea e ingiusta"

"Parmalat ha preso atto della decisione del Tribunale di Milano che, in accoglimento di un’eccezione preliminare sollevata dai convenuti relativa al giudicato formatosi nel noto procedimento americano conclusosi nel 2012, ha dichiarato l’improcedibilità del giudizio risarcitorio instaurato dalla società nei confronti di ex funzionari e di talune società del gruppo Citibank. Parmalat presenterà appello contro tale sentenza, ritenendola erronea e ingiusta". Lo si legge in una nota del gruppo di Collecchio.

Parmalat ricorda che "il giudizio è stato intrapreso da Parmalat successivamente alla definizione con patteggiamento del procedimento penale, nel quale Parmalat era costituita parte civile, promosso su impulso della Procura di Parma nei confronti di ex funzionari di società del Gruppo Citibank rinviati a giudizio per plurime fattispecie di concorso in bancarotta fraudolenta; le società del Gruppo Citibank rivestivano la qualifica di responsabile civile rispetto alle attività poste in essere dai loro dipendenti".

Citigroup: "Siamo soddisfatti"

«Citi manifesta la propria soddisfazione per l’esito del giudizio milanese e per il fatto che il Tribunale abbia accolto l’eccezione preliminare sollevata da Citi, atteso che la decisione conferma che le domande di Parmalat erano già state analizzate e rigettate negli Stati Uniti». Lo afferma in un comunicato la banca d’affari (Citi è il nuovo marchio della Citigroup) dopo che con una decisione pubblicata il 25 gennaio il tribunale di Milano ha accolto l'eccezione di giudicato proposta dalla stessa Citi e tesa a rigettare integralmente la domanda di risarcimento da 1,8 miliardi presentata da Parmalat nel giugno 2015 nei confronti della banca d’affari e di alcuni suoi ex dipendenti.



Secondo quanto spiega Citi, che è stata assistita dallo studio legale Clifford Chance, il Tribunale di Milano è giunto alla conclusione che nel giudizio milanese Parmalat avesse riproposto le medesime domande già svolte di fronte alla Corte del New Jersey (Usa) e in quella sede respinte e che, pertanto, al giudice italiano sia preclusa la possibilità di riesaminarle.

Il tribunale ha inoltre condannato il gruppo di Collecchio a rifondere le spese legali nei confronti di tutte le parti convenute.