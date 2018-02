Biotestamento: come si fa a depositare le disposizioni

Il quesito: Vorrei sapere, in tema di biotestamento, come si fa a depositare le proprie disposizioni sul fine vita

D.F.



Entrata in vigore lo scorso 31 gennaio, la legge 219 è nella sostanza suddivisa in due parti, la prima relativa al consenso informato, la seconda alle disposizioni anticipate di trattamento. Regole diverse per situazioni diverse.

IL CONSENSO INFORMATO

Norma che riguarda le situazioni in cui i problemi di salute si sono già presentati. Ogni persona ha diritto di conoscere le proprie condizioni, se crede. Per ricevere le informazioni può anche delegare i familiari o persona di sua fiducia. Può rifiutare accertamenti diagnostici o trattamenti sanitari quali la nutrizione artificiale o l'idratazione artificiale. In tal caso il medico prospetta al paziente le conseguenze e le possibili alternative. La documentazione, acquisita in forma scritta o con videoregistrazione, è inserita nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. Il medico che si adegua alle volontà del paziente è esente da responsabilità.

MINORI E INCAPACI

E' sicuramente fra i punti critici della legge, perché il diretto interessato, ove non fosse in grado di esprimere la propria volontà, è lasciato in balìa delle scelte di altri. Il consenso è affidato ai genitori o al tutore; dovrà essere sentito, per quanto possibile, il minore o l'incapace. In caso di contrasto con l'opinione dei medici la decisione è rimessa al Giudice tutelare (le normative di altri Stati affidano più opportunamente la scelta ad una più idonea commissione composta da medici, giuristi e psicologi).

LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE

In tutt'altra situazione, non necessariamente di malattia quindi, è possibile disporre anticipatamente in materia di trattamenti sanitari, di accertamenti diagnostici e di scelte terapeutiche e per singoli trattamenti sanitari. Va indicato un fiduciario che, contestualmente o in seguito, dovrà accettare l'incarico. Ove il fiduciario abbia rinunciato o non sia più disponibile e il disponente non sia più in grado di decidere, il Giudice tutelare nomina un amministratore di sostegno. Le disposizioni potranno però essere disattese dal medico, d'accordo con il fiduciario, ove risultino palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica del paziente. In caso di contrasto decide il Giudice Tutelare. E' bene ricordare che le disposizioni potranno in ogni momento essere modificate dal disponente.

COME PREDISPORRE LE DISPOSIZIONI

Intanto andrà interpretato l'inciso della legge secondo cui chi dispone deve "prima aver acquisito informazioni mediche sulle conseguenze delle scelte" (a pochi giorni dall'entrata in vigore non è ancora possibile capire come, in quale forma e se documentare l'avvenuta informazione). Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT in sigla) possono essere redatte per atto pubblico o scrittura privata autenticata o con scrittura privata semplice consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio di Stato Civile di residenza. In caso di difficoltà possono essere acquisite anche mediante videoregistrazione. Un punto importante riguarda, specie nei casi di urgenza, la conoscibilità delle DAT stabilite dal paziente da parte del medico chiamato ad intervenire. E' prevista la possibilità per le Regioni di predisporre una banca dati per inserire le disposizioni all'interno delle cartelle cliniche.

