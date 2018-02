Benessere degli animali d'allevamento: Barilla prima tra le aziende italiane

Business benchmark on farm animal welfare, classifica che valuta quanto fanno le aziende per il benessere degli animali d’allevamento. Si va da un livello 1 (nel quale appaiono le aziende con i risultati migliori) a un livello 6 (dove si trovano le aziende che non inseriscono il benessere animale in agenda). Sette aziende italiane analizzate, in testa Barilla: unica azienda italiana al livello 3. A seguire Camst: dal livello 5 al livello 4 (aziende che mostrano di voler fare progressi nell’ambito del benessere animale). Camst al livello della Ferrero, scesa dal livello 3 dove si trovava l’anno scorso, e dal gruppo Cremonini, anch’esso in salita dal livello 5. Per la prima volta è entrata anche la grande distribuzione organizzata: Coop Italia che si posiziona al livello 4 insieme ad altri grandi player europei come Carrefour e Lidl e alla maggioranza delle aziende italiane analizzate. Rimangono invece stabili il Gruppo Veronesi, al livello 5, (benessere animale inserito in agenda ma poche evidenze della sua implementazione), e Autogrill.