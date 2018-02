L'inflazione a Parma è il doppio della media nazionale: +1,2% a febbraio

Il tasso di inflazione a Parma è il doppio rispetto a quello nazionale, nel mese di febbraio. Se in Italia l'inflazione aumenta dello 0,6% su base annua, a Parma il tasso (inflazione tendenziale) è +1,2%.

L'inflazione congiunturale (cioè la variazione dei prezzi su base mensile) è dello 0,1% in Italia, mentre a Parma è zero. Prezzi sostanzialmente fermi, in città, rispetto a gennaio 2018, anche se nel confronto con un anno fa il rialzo è evidente.

I prezzi che aumentano di più a Parma a febbraio

Abitazione, acqua, energia elettrica e altri combustibili: +5,2% annuo

Bevande alcoliche e tabacchi: +2,3% annuo

Trasporti: +1,8% annuo



I prezzi che scendono di più a Parma

Istruzione: -14,8% annuo

Comunicazioni: - 2,7% annuo (e - 1,5% mensile)

Servizi ricettivi e di ristorazione: - 1,2% mensile





Tutti i prezzi a Parma nel mese di febbraio 2018 (fonte: Comune di Parma)