Lavoro autonomo, come cambia la legge. Tutto quello che bisogna sapere

Via libera della Camera al disegno di legge sul lavoro autonomo che tornerà all’esame del Senato per il via libera definitivo che dovrebbe arrivare entro metà aprile. «Il provvedimento, ancora una volta, qualifica particolarmente il lavoro svolto dalla Commissione di cui faccio parte - sottolinea la deputata del Pd Patrizia Maestri (nella foto) componente della Commissione Lavoro - spero che l’iter di approvazione definitiva possa concludersi al Senato con la massima rapidità e che, celermente, il governo dia attuazione i decreti legislativi che consentiranno alle norme approvate di entrare pienamente in vigore riconoscendo nuovi diritti ai lavoratori autonomi». Con la parlamentare parmigiana vediamo quali sono le principali novità del nuovo Statuto del lavoro autonomo.

1 Quali sono le nuove garanzie su contratti e pagamenti?

L'articolo 3 dispone ulteriori misure per tutelare i lavoratori autonomi nei confronti di comportamenti scorretti dei committenti. In particolare, si prevede l’inefficacia diretta delle clausole che: attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere senza congruo preavviso, 2) stabiliscono termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento. È altresì considerato abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta. Per tutte queste ipotesi il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni.

2 Quali tutele in caso di malattia, gravidanza e infortunio?

L'articolo 13 prevede che in caso di gravidanza, malattia o infortunio di lavoratori autonomi che prestino la loro attività in via continuativa, il contratto non venga estinto, ma possa essere sospeso – su richiesta del lavoratore – senza diritto al corrispettivo, fino a centocinquanta giorni nell'anno solare. È fatto salvo il venire meno dell'interesse del committente, che in tal caso potrà recedere dal rapporto. Si stabilisce, inoltre, che, in caso di maternità e previo consenso del committente, la lavoratrice autonoma abbia la facoltà di essere sostituita da altri lavoratori autonomi di fiducia della lavoratrice stessa, in possesso dei necessari requisiti professionali familiari nonché dai soci, anche attraverso il ricorso a forme di compresenza. Prevista, infine, la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, in caso di malattia e infortunio che impediscono per più di sessanta giorni lo svolgimento dell'attività lavorativa. La sospensione, pari alla durata della malattia, ha un'estensione massima di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati, in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione



3 Gestione separata, quali tutele per la maternità?

Le lavoratrici della gestione separata possono fruire del trattamento di maternità a prescindere dall'astensione dell'attività lavorativa. Il congedo parentale passa da tre a sei mesi ed è fruibile fino al terzo anno di vita del bambino e non più solo a un anno. La platea dei beneficiari riguarda sia le madri che i padri lavoratori iscritti alla gestione separata.

4 Collaboratori, come cambia l'indennità di disoccupazione?

A decorrere dal 1° luglio 2017, l'indennità di disoccupazione (Dis.Coll.) per i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa diventa permanente. Viene inoltre ampliata la platea dei beneficiari, che adesso comprende anche gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio.

5 Quali sono le novità nell'ambito degli appalti pubblici?

L'articolo 11 stabilisce che, al fine di consentire la partecipazione agli appalti pubblici per la prestazione di servizi e ai bandi per l’assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale la possibilità di costituire reti di esercenti la professione e di partecipare alle reti di imprese, con l'accesso alle relative provvidenze previste in materia; la possibilità di costituire stabili consorzi professionali e associazioni temporanee professionali.

Previsto, inoltre, l'obbligo per le amministrazioni pubbliche, in qualità di stazioni appaltanti, di promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, favorendo l'accesso alle informazioni e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione. Prevista, inoltre, l’equiparazione dei lavoratori autonomi alle piccole e medie imprese per consentire ai professionisti l’accesso ai bandi europei (piani operativi regionali e nazionali– Pon e Por) a valere sui fondi strutturali europei.

6 Con quali modalità il lavoro agile entra nella normativa?

Il lavoro agile, o smart working, non rappresenta una nuova tipologia contrattuale ma una particolare modalità di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato basata sulla flessibilità di orari e di sede e caratterizzata, principalmente, da una maggiore utilizzazione degli strumenti informatici e telematici e delle possibilità tecnologiche esistenti, nonché dall'assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori dei locali aziendali. Secondo una stima dell’Osservatorio di smart working del Politecnico di Milano, in Italia, sono già 250mila i lavoratori dipendenti (di aziende con più di 10 addetti) che svolgono il lavoro in modalità “agile” e il loro numero è cresciuto del 40% negli ultimi due anni. Si tratta di un fenomeno diffuso soprattutto nelle grandi imprese. Diversa è invece la situazione nelle PMI dove solo il 5% dei lavoratori lavora in tale modalità. I benefici misurati nelle aziende che adottano lo Smart Working sono notevoli: aumenti della produttività dell’ordine del 15 al 20%; riduzione dei costi degli spazi del 20-30%; drastica riduzione dell’assenteismo (3070%) e del turn over (50-70%), miglioramento del clima aziendale e dell’employer branding. Fonte: Audizione Politecnico di Milano – Osservatorio Smart Working – in Commissione Lavoro pubblico e privato, Camera dei deputati.

In particolare, l'articolo 15 indica che le disposizioni del provvedimento promuovono il lavoro agile quale strumento per incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La disposizione chiarisce che il lavoro agile rappresenta una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, e con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici. La prestazione lavorativa è eseguita, in parte, all'interno dei locali aziendali e, in parte, all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Con riferimento agli strumenti tecnologici, il datore di lavoro è il responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti assegnati al lavoratore. Le norme sul lavoro agile si applicano anche al settore del pubblico impiego, in quanto compatibili, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, (cosiddetta «legge Madia») e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate. Prevista, inoltre, l'applicabilità al lavoro agile degli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione ad incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato.

7 Che cosa è previsto per le spese relative alla formazione?

L’articolo 8 stabilisce che le spese di formazione e aggiornamento (spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, convegni, congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno), che oggi sono deducibili al 50 per cento del loro ammontare, siano integralmente deducibili, fino a un massimo di 10.000 euro. Prevista, inoltre, l'integrale deduzione, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, ricerca e sostegno all'autoimprenditorialità, formazione e riqualificazione professionale, nonché quella degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornite da forme assicurative o di solidarietà.

8 Smart working, quale contrattazione per i lavoratori?

L'articolo 17 disciplina il trattamento economico e normativo del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, stabilendo che questi abbia diritto ad un trattamento non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda in attuazione dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Inoltre, a tale lavoratore può essere riconosciuto, nell'ambito dell'accordo, il diritto all'apprendimento permanente e alla periodica certificazione delle competenze.