Tep, un ottimo 2016. "E vogliamo restare l'azienda dei parmigiani"

Il bilancio 2016 chiude con utile di 2,42 milioni di euro, in casa Tep. E sul fronte dei ricavi è stata determinante - spiega l'azienda in una nota - l’azione di contrasto all’evasione intrapresa in corso d’anno. inoltre, l’attività di sperimentazione avrebbe dato "una spinta significativa all’impennata registrata nelle vendite di biglietti e di abbonamenti, con buoni risultati sul livello di fidelizzazione dei clienti. Anche il numero dei viaggiatori cresce di conseguenza in modo importante: + 2,1 milioni rispetto al 2015, pari a un +6,5%".

Grazie alle azioni intraprese, di fatto il valore della produzione nel 2016 ha toccato quasi 52 milioni di euro, livelli che l’azienda non raggiungeva dal 2011. Sul fronte dei costi l’azienda ha beneficiato di un costo delle materie prime che si è mantenuto sui livelli dell’anno precedente.

“Il quadro che emerge rende evidente come Tep sia una delle realtà più solide del panorama del trasporto pubblico locale regionale e nazionale.” - dice il presidente di TEP Antonio Rizzi - “La struttura finanziaria e patrimoniale solida costruita con sacrifici dall’Azienda non deve essere vista come opportunità di realizzo – ed infatti i Soci hanno concordato di destinare l’utile a riserva. Rappresentano piuttosto la base strutturale fondamentale su cui poggiare il piano di gara offerto cui l’Azienda si è impegnata per i prossimi 9 anni, qualora TEP dovesse risultare affidataria del servizio TPL per il bacino Ambito Taro per il novennio 2017 - 2025. Cosa a cui TEP guarda ancora con immutata fiducia. TEP è l’azienda dei parmigiani e un patrimonio di questa città che speriamo possa continuare a servire il nostro territorio.” conclude Rizzi.



Gli investimenti in nuovi mezzi sonno stati posticipati al 2017 per essere utilmente inseriti nel piano di gara, ma nel corso del 2016 è stata completata la procedura di acquisto di 12 mezzi 18 metri Solaris Urbino 18, di ultima generazione, Euro 6 che sono entrati in funzione sulla linea di forza nord sud all’inizio del 2017.