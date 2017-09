Scende dal primo ottobre la bolletta dell’elettricità (-0,7%) mentre aumenta quella del gas (+2,8%) «soprattutto per l’atteso aumento delle quotazioni per il maggior consumo nella stagione autunnale». Secondo l'aggiornamento dell’Autorità per l’energia, per la famiglia tipo la spesa per l’elettricità (al lordo tasse) nell’anno tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2017 aumenterà del 4,2% rispetto ai 12 mesi precedenti (+21 euro), mentre per il gas sarà di circa 1.035 euro, con una sostanziale stabilità (+0,2%, pari a 2 euro).