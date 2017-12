Bormioli: ecco come sarà il colosso del vetro made in Parma

Si chiama closing in gergo economico. In sostanza è la formalizzazione che l’industria vetraria Bormioli Luigi di Parma ha acquistato la divisione "Casa" della Bormioli Rocco, elevando gli stabilimenti del Capoluogo e di Fidenza a fulcro di quello che è già diventato il più grande polo vetrario italiano. Nel raggio di 25 km nasce così uno dei fatti industriali, produttivi e occupazionali più rilevanti dell’ultimo decennio almeno. Lo dicono i numeri: ben 450 milioni di fatturato, 2.250 dipendenti, 13 forni in attività con una capacità fusoria di 1.000 tonnellate al giorno, 2.500.000 di pezzi prodotti ogni giorno. Una storia che apre una fase nuova anche per lo stabilimento vetrario di Fidenza.

Manca pochissimo al closing e oggi i Sindaci di Fidenza (Andrea Massari) e Parma (Federico Pizzarotti), insieme all’Assessore regionale alle Attività Produttive, Palma Costi, hanno avuto un lungo e positivo incontro con l’ing. Alberto Bormioli, – anima, cuore e gambe della Bormioli Luigi, patron dell’azienda – e con il top del suo management, per continuare un percorso di conoscenza e di collaborazione, a supporto di un settore destinato a diventare uno dei biglietti da visita di Parma e Fidenza nel mondo.

Bormioli Luigi oggi è leader mondiale nella produzione di contenitori per profumi, un’ascesa che rappresenta al meglio l’evoluzione di questa azienda cui Alberto Bormioli ha ricordato di aver impresso nel tempo una spinta notevole verso la qualità dei prodotti, la sostenibilità ambientale, gli investimenti continui. La ricerca della promozione di tutti i suoi dipendenti. Chiavi produttive che saranno applicate anche allo stabilimento di Fidenza, specializzato nella produzione di contenitori in vetro per uso domestico, con grandi clienti tra i più noti marchi internazionali.

LA REGIONE: “OPERAZIONE STRAORDINARIA”

L’assessore Costi ha confermato “la piena disponibilità della Regione Emilia-Romagna a fare la sua parte per sostenere questo cammino”, esprimendo la sua gratitudine alla Bormioli Luigi, “protagonista di un’operazione straordinaria per questa regione e per il Paese”.

PIZZAROTTI: “ECCO LA FORZA DI PARMA”

Il Sindaco Pizzarotti è chiaro: “Questa è la forza di Parma e del suo territorio. Saper unire per raccogliere sfide che gettano il cuore oltre l’ostacolo e aprono grandissimi orizzonti di sviluppo. In questo caso, parliamo di una operazione industriale che vede un’azienda della nostra Città riportare a casa un grande marchio che non era più italiano e con esso costruire un polo da migliaia di occupati, con obiettivi industriali veri. Credo che la portata di questa notizia sia sotto gli occhi di tutti e che oggi tocchi anche alle Istituzioni come il Comune di Parma e il Comune di Fidenza accompagnare la crescita di un settore che insieme all’agroalimentare è diventato in modo importante uno dei nostri ambasciatori nel mondo”.



“Quando parlo con felicità di questa operazione so di rappresentare anche tanta parte del sentimento della mia Comunità – ha commentato il Sindaco Massari –. Fidenza e il suo stabilimento vetrario tornano al centro di un grande progetto industriale che trova la sintesi in Alberto Bormioli e nella sua credibilità. Quando ancora la Bormioli Luigi non aveva preso una decisione in merito all’acquisto, incontrammo l’ingegnere per rappresentargli il massimo dell’unità d’intenti, il massimo del sostegno da parte delle Istituzioni territoriali. Siamo lieti che tutto questo sia avvenuto e che oggi tra Fidenza e Parma si sviluppi una storia notevole che vede vincere un modo sano di fare impresa”.