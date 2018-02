Borsa: Asia a picco con Wall Street, Shanghai -5%

Borse asiatiche in profondo rosso in scia al crollo di Wall Street. Tokyo ha chiuso in calo del 2,32%, Seul dell’1,82% e Sydney dello 0,9%. I listini più colpiti sono quelli cinesi con Shanghai che affonda del 4,95%, Hong Kong del 3,5% e Shenzhen del 3,3%. A scatenare le turbolenze il timore dei rialzi dei tassi Usa, con effetti sugli utili aziendali e sul potere d’acquisto. Un timore alimentato dalla corsa del rendimento dei titoli di Stato americani, salito ai massimi da quattro anni, toccando un massimo 2,88%.

Il finale di seduta sui mercati asiatici sembra cristallizzare la corrente di vendite che non si è ampliata: Hong Kong perde poco più di tre punti percentuali, shanghai cerca di contenere il calo con l’altro listino cinese di Shenzhen che cede tre punti percentuali, Seul ha chiuso in ribasso dell’1,8%.

Più contenuti i ribassi a Singapore, che si avvia alla conclusione degli scambi in calo dell’1,5%, così come Mumbai che cede l’1,2%.