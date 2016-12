L'emergenza droga tra spaccio e consumo

Ho avuto un'idea geniale su come stroncare lo spaccio di droga: basta non comprarla. Già, è l'invenzione dell'acqua calda. Ma non facciamo che lamentarci dei pusher a ogni angolo di strada, ci scandalizziamo dei quattordicenni che vanno a scuola con il fumo nello zaino, guardiamo con indignazione ai (finti) profughi che vendono la «roba» nei parchi. Facciamo tante chiacchiere, ci perdiamo nei comunicati, firmiamo petizioni e denunce. E poi dimentichiamo la cosa più banale, più ovvia: ossia che il vero problema non è l'offerta (a Parma capillare e garantita anche nelle feste comandate) ma la domanda.

Perché se in città e provincia gira una quantità di droga impressionante - e la cronaca, tutti i giorni, testimonia che è così - qualcuno la deve pur comprare, qualcuno la deve pur consumare.

Elementare, Watson. Anzi, di più: lapalissiano. Eppure, piuttosto che la trave nel nostro occhio scorgiamo d'abitudine, preferibilmente, la pagliuzza in quello altrui. E scarichiamo il problema sugli spacciatori - brutti, sporchi e cattivi come da immaginario collettivo - dimenticandoci colpevolmente, dei loro clienti. Che non sono più i ragazzi con la scimmia in spalla che negli anni '70 ci domandavano una moneta da 100 lire, ma un pubblico assolutamente trasversale e multiforme: operai, manager, commercianti, studenti, impiegati, professionisti. E disoccupati: perché la crisi ha colpito tutti i consumi tranne quello degli stupefacenti, il cui trend non conosce mai flessione. Una canna per rilassarsi, una sniffata per iniziare «bene» la giornata, una pasticca per sballarsi dopo che Cenerentola è rientrata a casa. E via andare. Un giovane su tre - dicono polizia e carabinieri - a Parma fa uso di droghe. Ma nell'agenda dei pusher ci sono anche anziani pensionati. E neo genitori, che vanno ad acquistare coca o hashish col figlioletto nel passeggino: non è una battuta, è accaduto anche questo.

Difficile fare finta di niente: anche perché la cronaca quotidiana non te lo permette. Vado a memoria, stando solo a questo dicembre: c'è il diciottenne che spaccia nella sua cameretta, il ragazzo che si mantiene agli studi vendendo l'«erba», il tizio trovato con sei chili di «maria» in via Cocconcelli, dove il problema più serio, fino a ieri, sembrava essere quello dei cachi. Poi la straniera con la droga nel reggiseno, il giovane tossico condannato per avere minacciato con un coltello il padre che gli negava (dopo avergli già dato seimila euro...) i soldi per la «bamba», i due pusher con la pistola sul frigo. E la rabbia di un intero quartiere, il San Leonardo, che raccoglie firme perché di chi spaccia (e forse anche di chi compra) ne ha abbastanza.

Continuo? Forse non è necessario. Ma questa è la situazione, questo il, desolante, campo di battaglia. E il fenomeno sembra tanto devastante quanto (nonostante i molti bla bla) sottovalutato. La ricaduta è pesante per tutti, anche (o soprattutto) per chi con quella compravendita non ha nulla a che fare: e non solo perché, come in via Gobetti (o sabato sera nel Piacentino), a volte ci scappa il morto. Ma anche per il degrado, i pericoli, le ripercussioni sociali ed economiche, il continuo e (in)consapevole ingrassare la criminalità organizzata.

Non sono nessuno per giudicare e tutto voglio tranne che passare per moralista: ma se volete proprio sballarvi la prossima volta magari provate con un piatto di anolini. E' sicuramente più salutare. E probabilmente più divertente.

