La minaccia terroristica durerà ancora a lungo

Gli indizi sono convergenti. In primo luogo il «modus operandi», che sembra una fotocopia della strage di Nizza , e poi la valenza simbolica dell'obiettivo, un mercatino di Natale di una grande città europea: tutto fa pensare che la matrice dell'attentato terroristico di lunedì sera a Berlino, in cui sono morte 12 persone, sia l'integralismo islamico. Naturalmente, senza aver certezza di aver individuato l'attentatore - visto che il profugo pachistano arrestato è stato rilasciato dopo poche ore - qualche dubbio resta anche in presenza della rivendicazione dell'isis. Di matrice integralista è anche - al di là degli ipotetici complotti gulenisti - l'assassinio di Andrei Karlov, l'ambasciatore russo ad Ankara. Insomma, l'anno finisce come era cominciato con lo spettro del terrorismo di matrice islamica che s'aggira per l'Europa. Una minaccia che è destinata a durare a lungo. Nonostante, infatti, la situazione sul terreno in Siria e Iraq sia molto peggiorata per l'Isis, il sedicente califfato è ancora forte. A Mosul, in Iraq, ha perso posizioni, ma la città non è tornata in mani irachene; in Siria l'offensiva della coalizione a guida Usa verso Raccah ha perso slancio e l'Isis è riuscito a tornare a Palmira strappandola alle truppe del regime di Damasco e dei loro alleati russi e iraniani. L'esercito di Assad era troppo impegnato a riconquistare Aleppo - dove non è presente l'Isis, ma altri integralisti un tempo affiliati ad Al Qaida oltre a quel che rimane dell'opposizione siriana - per poter rispondere prontamente all'offensiva dell'Isis. E questo ci porta all'origine di tutti i nostri problemi. Le strategie dei vari Paesi che si oppongono all'integralismo, infatti, sono divergenti. La Russia e l'Iran vogliono mantenere al potere Assad e cercano di schiantare l'opposizione siriana che ha comunque legami ambigui con l'integralismo sunnita. Gli Stati Uniti vogliono che Assad se ne vada e appoggiano l'opposizione siriana pur combattendo l'Isis. I turchi prima di tutto combattono i curdi che sono alleati con gli americani e in seconda battuta l'Isis. Le monarchie del Golfo - litigando tra loro - foraggiano l'integralismo islamico sunnita in funzione anti-sciita. L'iniziativa europea è inesistente e, con la Brexit in atto, diventerà ancora più evanescente. L'arrivo di Trump, che dice di volersi riavvicinare a Putin, non modificherà la situazione. Infatti il presidente eletto ha una linea molto dura verso l'Iran e Mosca e Teheran hanno interessi convergenti. Ancora per anni, quindi, dovremo preoccuparci del terrorismo islamico. Cercando di non farci prendere dal panico, nonostante il pericolo.

