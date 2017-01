Nel Paese del Pasticciellum

La sentenza della Corte Costituzionale che ha (in parte) bocciato l'Italicum ha fatto dire da più parti che l'Italia è un Paese sempre più governato dalla magistratura. Lo si ripete almeno dal 1992, cioè dall'epoca dell'inchiesta cosiddetta Mani Pulite, che spazzò via i partiti della Prima Repubblica, o meglio spazzò via quelli che erano da decenni al governo - la Dc, il Psi, il Pri, il Pli e il Psdi: tutta roba ormai da archeologia politica - lasciando in vita il principale partito d'opposizione, cioè il Pci, anzi l'ex Pci, visto che la storia gli aveva già suggerito di cambiare nome.

È da quei giorni che si discute se la magistratura sia o no politicizzata, cioè se porti avanti (o insabbi) le inchieste a seconda dell'orientamento del pm che la conduce. Quel che è certo è che da allora un "uso politico delle inchieste" c'è sicuramente stato, non foss'altro per il fatto che giornali e tv hanno cominciato ad attribuire agli avvisi di garanzia, cioè alla semplice apertura di un'indagine, il valore di una sentenza definitiva. Così singole carriere, interi partiti o addirittura governi sono da allora condizionati dall'incubo di una sempre incombente mannaia giudiziaria: per una legge del contrappasso, ne sono condizionati ora (a Roma) pure i grillini, cioè coloro che sul giustizialismo e a volte sulle forche hanno non solo speculato, ma campato. Insomma c'è da discutere sul potere che anche un singolo magistrato possa avere, in un sistema come quello italiano: ormai non c'è più solo Berlusconi a parlare di "giustizia ad orologeria" perché praticamente tutti ne sono rimasti scottati. Però, però.

Però se c'è una volta in cui la politica davvero non ha attenuanti è proprio questa. Intendiamo dire questa in cui è stata la magistratura a dover dettare le regole della legge elettorale. La Corte Costituzionale è intervenuta perché legioni di parlamentari non sono mai riusciti - neppure dopo l'appello che Napolitano fece, quasi supplicando, il giorno del suo secondo insediamento - a mettere insieme una legge elettorale che sia una. In questi giorni si è tanto discusso di sistemi omogenei o meno fra Camera e Senato, di ritorno al proporzionale, di quando si andrà al voto eccetera: ma il vero tema è la vergogna di una classe politica che non ha eguali al mondo per la sua resistenza, ormai da ventidue anni, a produrre un sistema elettorale normale, o almeno decente, senza perdersi all'infinito in pasticci, espedienti, imbrogli. L'Italia si sta facendo ridere dietro a furia di Mattarellum, Italicum, Consultellum, Legalellum... Siamo riusciti perfino ad approvare un Porcellum, l'ha battezzato così il suo ideatore, e non è una barzelletta. Pensate un po' all'estero che opinione possono avere di noi: poi ci lamentiamo se in Europa ci considerano inaffidabili.

Ma perché non riusciamo a metterci d'accordo almeno sulle regole del gioco? Perché ciascuno pensa solo a portare a casa il proprio piccolo interesse di bottega, il suo meschino più uno o due per cento, e se ne frega della governabilità. Aveva ragione Montanelli quando diceva che in Italia manca il senso dello Stato, o peggio ancora dell'interesse comune. Vedremo nei prossimi mesi. «Dobbiamo sederci attorno a un tavolo», stanno promettendo ora tutti i politici. Il problema è che cosa faranno, una volta a tavola.