Lavoro, quando i posti ci sono ma restano vuoti

E' sconcertante che in un Paese cronicamente flagellato dalla disoccupazione esistano squilibri al contrario tra domanda e offerta. Come quelli che raccontiamo a pagina 5 sulla base dei dati di Unimpiego, la struttura di intermediazione dell'Upi dedicata al lavoro: i posti a disposizione ci sarebbero, soprattutto in settori strategici per Parma come la meccanica e l'agroalimentare, però latitano le figure professionali adatte a riempire le caselle vuote. Ci mancano operai specializzati, fresatori, responsabili di divisioni tecniche, programmatori... E' vero che la nostra è una realtà - sebbene i tempi siano quelli che sono - con tassi di disoccupazione vicini alla soglia fisiologica, eppure il dato di Unimpiego, simile peraltro a quello registrato lo scorso autunno dal servizio Sportello Placement (orientamento post laurea ) ci spinge a fare alcune considerazioni, in particolare sulla disoccupazione giovanile.

L'Istat ci ha raccontato non più tardi di martedì scorso che oltre il 40% di chi fra i 15 e i 24 anni cerca un lavoro purtroppo è a spasso. In Germania – per fare il confronto impietoso con i soliti primi della classe - appena il 7% dei giovani è disoccupato e Berlino può fregiarsi anche del miglior risultato complessivo dalla riunificazione: i senza lavoro sono il 5,9%. Da noi semplicemente il doppio: il 12%. In Germania, paese ad altissima densità manifatturiera come l'Italia, funziona da tempo un sistema duale, un modello formativo di alternanza scuola-lavoro che l'Italia ha importato solo dallo scorso anno: la riforma della cosiddetta «Buona Scuola» la rende obbligatoria nell'ultimo triennio delle superiori. Probabilmente è la strada giusta ma attendersi dei frutti già oggi - come fanno le opposizioni strumentalizzando il dibattito come sempre in chiave politica - sarebbe assurdo. Ci vuole pazienza. Ma è indubbio che altre scelte, ad esempio quella di lasciare sullo stesso piano a livello di decontribuzione un giovane e un lavoratore con esperienza, fatalmente abbiano favorito quest'ultimo. E infatti i lavoratori over 50 hanno registrato una crescita nel 2016. Vediamo come andrà con Garanzia Giovani: nel 2017 ci sono 200 milioni di euro attinti dai fondi europei destinati ai datori di lavoro privati che assumeranno giovani fra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in percorsi di formazione, i cosiddetti Neet.

E' però evidente che il cortocircuito tra formazione e mondo del lavoro, a cui si cerca oggi di mettere una pezza, parte da lontano e sconta una mancanza di visione industriale da parte delle istituzioni. Molte nostre aziende sono impegnate nel progetto di alternanza scuola-lavoro, ma tante si sono mosse in autonomia ben prima della nuova legge: pensiamo alla Dallara con il Polo tecnico di Fornovo, la Raytech con le quinte degli Itis a Parma e Fidenza, la Opem che dialoga da tempo con gli istituti superiori, tanto per citarne alcuni. L'industria 4.0 chiama, c'è fame di tecnici e laureati nei settori delle nuove tecnologie: un territorio che sa investire con una visione di insieme nella formazione di saperi specializzati (coraggio: non fermiamoci solo ai licei) avrà le carte in regola per colmare la distanza tra domanda e offerta, da qualsiasi parte penda lo squilibrio.

