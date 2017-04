Avanti adagio quasi indietro: se la politica frena l'economia

L'acronimo pmi non identifica solo la nostra piccola e media industria. E' anche un indice (purchasing managers index) che tasta il polso dell'economia, in particolare manifatturiera. Sopra quota 50 le indicazioni da parte delle aziende mostrano un mercato in espansione e lunedì scorso l'indice è arrivato a quota 55,7 dal 55,0 di marzo, sopra le stime degli analisti.

Perché ne parliamo? Perché insieme ad altri indicatori economici emersi negli ultimi giorni - dal calo della disoccupazione scesa all'11,5% (e quella giovanile è finalmente calata dell'1,7%) alla robusta crescita di un settore strategico quale l'automotive - sembrano fotografare un Paese se non proprio guarito quanto meno capace di agganciarsi alla ripresa europea che si sta consolidando (56,4 il pmi dell'Eurozona) a dispetto delle ombre proiettate dalla Brexit.

Già: sembrano. Perché agli occhi dei mercati e degli investitori il Belpaese continua invece a essere traballante. Lo spread tra i nostri titoli di Stato e il Bund tedesco ha rialzato la testa, facendo schizzare i rendimenti dei Btp decennali oltre il 2,3% (ieri in lieve flessione al 2,25% dopo l'intervento rassicurante di Mario Draghi), un valore che non si vedeva da circa tre anni, qualche mese prima che la Bce desse inizio a un'immissione di liquidità senza precedenti, 60 miliardi di euro al mese - diventati 80 a marzo 2016 - di cui hanno beneficiato soprattutto i Paesi periferici dell'Ue, Italia in primis. Il “quantitative easing” lungi dall'aver concluso la sua parabola come ha sottolineato ieri Draghi, è evidente però che ha già toccato il culmine: a partire da questo mese infatti gli 80 miliardi sono tornati 60, prima inversione di tendenza dell'era a tassi (sotto)zero che ha alleggerito non poco la pressione sul Tesoro, che nel 2016 ha speso 17 miliardi in meno di interessi sul debito rispetto al 2012.

Ebbene, non solo in circostanze molto favorevoli (il petrolio è sempre basso) Roma non ha abbassato di un centesimo il debito pubblico né intrapreso riforme radicali se non in minima parte, come abbiamo ripetuto più volte. Ma oggi si trova a fare i conti con un governo di transizione (perché questo è l'esecutivo Gentiloni) che dà poca fiducia ai mercati. Soprattutto perché dovendoci recare al voto nell'arco di dodici mesi, scontiamo tutti i timori dei venti centrifughi che infiammano l'Europa, a partire dalla Francia chiamata alle urne fra un paio di settimane. Il rischio che in Italia arrivi al timone - soprattutto se il vento continentale dovesse spirare in quella direzione - un esecutivo ostile a Bruxelles inquieta gli investitori.

E allora dei dati economici che abbiamo citato sopra ce ne faremo poco perché il Palazzo, alle prese in queste ore a mettere l'ennesima pezza di 3,4 miliardi di euro sulla manovra, rischierà ancora una volta di frenare il Paese perdendosi nelle stucchevoli rese dei conti interne alla maggioranza .

L'incertezza politica è spesso l'anticamera di un effetto devastante, l'abbassamento del rating: lunedì scorso &P ha fatto precipitare a livello “spazzatura” il debito del Sudafrica - che poi sarebbe la “S” degli strombazzati Brics, il Paese più industrializzato del continente nero - dopo la purga governativa del presidente Jacob Zuma che ha fatto fuori il ministro delle Finanze e altri otto membri del gabinetto. I mercati in certi casi non perdonano: lo abbiamo già vissuto nel 2011.

atagliaferro@gazzettadiparma.net