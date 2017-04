La via crucis dei mendicanti

Scendo in strada di buon mattino e il primo incontro che faccio è uno straniero in bicicletta. Vestito dignitosamente ha quel sorriso triste che nasconde problemi. Si avvicina e con gentilezza mi chiede se lo posso aiutare. Gli allungo un euro. Mi ringrazia e se ne va con un'espressione euforica agitando la mano che stringe la per lui preziosa moneta. Sono felice di averlo fatto felice con così poco. Forse oggi riuscirà a mangiare qualcosa.

Con il passare delle ore incrocio altri come lui davanti al supermercato, in stazione, in centro. Il colore della pelle è diverso ma hanno tutti la stessa espressione. Lo sguardo non riesce a nascondere una disperazione umiliante e senza prospettive che li accomuna. Quelli che chiedono la carità si diceva una volta. Comunque gli ultimi. La loro è una via crucis quotidiana per sopravvivere confidando nella pietà (o nel senso di colpa) di chi sta meglio di loro.

Pochi giorni fa, però, il primo cittadino italiano si è ricordato degli ultimi. Il presidente della Repubblica Mattarella, recependo il parere del Consiglio di Stato, ha infatti accolto il ricorso straordinario proposto dall’associazione «Avvocato di strada» contro un’ordinanza firmata dal sindaco di Molinella, un piccolo Comune della Provincia di Bologna, emessa nel marzo 2015, che vietava l’accattonaggio.

Nel provvedimento adottato dal sindaco Pd, Dario Mantovani, si prevedevano multe dai 25 ai 500 euro per chi chiedeva l’elemosina ai passanti.

Per molti una decisione saggia e di civiltà. Chi vive in strada generalmente lo fa perché non ha nessun'altra possibilità. Spesso sono persone che hanno semplicemente perso il lavoro e che sono finite così perché prive di qualsiasi reddito. Se gli si fa una multa non li si toglie dalla misera condizione in cui sopravvivono, semplicemente si aggrava ancora di più la loro situazione.

Eppure, in tempi in cui domina l'ansia di regolamentare (e in molti casi sanzionare) comportamenti che possono anche lontanamente disturbare i cittadini, quello di multare i questuanti sembra andare assai di moda. A Trieste, lo scorso anno, è stato introdotto un nuovo regolamento di polizia urbana che prevede sanzioni non solo per chi chiede l'elemosina ma anche per chi l'elemosina la fa.

Come dire: volontariamente cerchi di aiutare un disperato e per questo ti appioppo una bella multa. Un verbale per troppa generosità, insomma, come se quei pochi centesimi depositati in una mano tesa costituissero chissà quale pericolo o andassero ad alimentare pericolosissimi racket.

Fortunatamente il buon cuore delle persone va oltre le regoline ottuse e insensate sottoscritte da qualche sindaco in cerca di facile consenso.

Qualche mese fa la Gazzetta ha fatto una prova sul campo. Un nostro collaboratore si è improvvisato mendicante piazzandosi per una mattina all'ingresso di un supermercato. In poche ore ha racimolato un discreto gruzzolo (poi donato in beneficenza) ma soprattutto la comprensione e le parole di incoraggiamento di tanti parmigiani.

Perché la gente comune la disperazione vera, quella fatta di fame e cartoni per ripararsi dal freddo, la riconosce immediatamente. E cerca solo di renderla un po' meno dura.

