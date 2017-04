Ti-Bre, il vero obiettivo è completare l'opera

Ha detto bene, l’assessore regionale ai Trasporti Raffaele Donini: «La Ti-Bre è un’opera che porta competitività». L’ha detto l’altro giorno, durante la visita al cantiere per la realizzazione del tratto di autostrada dall’interconnessione con l’A15 a Trecasali. E ha anche definito «assolutamente inderogabile» il finanziamento, da parte della Regione, del collegamento fra Ti-Bre e Cispadana (la nuova arteria che attraverserà l’Emilia fino a Ferrara). Molto bene anche questa cosa. Ma c’è un altro aspetto che non bisogna dimenticare: il vero obiettivo non può che essere il completamento della Ti-Bre. E cioè la bretella autostradale che colleghi Parma Ovest a Nogarole Rocca, l’Autocisa all’Autobrennero, il Tirreno all’Europa. E’ questo il traguardo al quale occorre assolutamente puntare. Altro concetto semplice semplice: non si tratta solo di un interesse particolare o di un’aspirazione velleitaria di noi parmigiani, per raggiungere più comodamente Mantova e Verona. La Ti-Bre è un’opera fondamentale per collegare l’Europa ai porti di La Spezia, Carrara e Livorno. Per “avvicinare” territori come quelli di La Spezia, Parma e Verona, che sono snodi e poli logistici di grande importanza. Tutte cose dette e ridette, da una quarantina d’anni a questa parte: risale agli anni Settanta del secolo scorso l’idea di un collegamento tra l’A15 e l’A22.

Quindi, ben venga l’idea di collegare questo tratto di Ti-Bre alla Cispadana: sarà utile e servirà a snellire la via Emilia, non eviterà soltanto che questi nove chilometri e mezzo di tracciato finiscano in aperta campagna. Ma l‘obiettivo finale deve essere chiaro a tutti. A partire dal governo, al quale spetta l’ultima parola, oltre al compito di trovare i soldi necessari. L’Italia è tristemente piena di cattedrali nel deserto, di opere iniziate e mai terminate, di autostrade che finiscono nel nulla: il caso della Salerno-Reggio Calabria è drammaticamente paradigmatico. Non vorrà il governo che anche l’operosa e ricca Val Padana diventi una vittima dell’indecisionismo imperante? Speriamo vivamente di no.

Del resto, proprio l’altro giorno, varando la manovra e il Documento di economia e finanza, il governo Gentiloni ha illustrato anche il prossimo piano di investimenti, per una somma di 47,5 miliardi fino al 2032. Una prima tranche da oltre 25 miliardi è già pronta con i contratti di programma di Rete ferroviaria italiana (9 miliardi), Anas (5 miliardi) e i grandi valichi. La promessa è che i fondi dell’Anas saranno utilizzati per il completamente di direttrici strategiche. Bene, dal momento che sulla strategicità della Ti-Bre non sussistono dubbi di sorta, ecco che è legittimo aspettarsi che i nostri governanti non si dimentichino dell’ultimo sforzo perché l’opera sia completata. Ed ecco perché è auspicabile che gli amministratori locali facciano pressing perché l’opera sia inserita nell’elenco delle priorità. Nel territorio dell’Emilia Romagna – una volta che sarà chiuso il cantiere del tratto fino a Trecasali (primo semestre del 2019) – mancheranno solo altri cinque chilometri per arrivare al Po. Lombardia e Veneto hanno già detto, forte e chiaro, che la Ti-Bre rientra tra le opere strategiche che meritano di essere finanziate e realizzate. Idem la Liguria. Perché è ben chiaro, ai nostri vicini, come la Ti-Bre sia «un’opera che porta competitività». Proprio come ha detto l’assessore regionale Donini.