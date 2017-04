La rivoluzione sparsa dei giovani «ribelli»

Il gesto estremo, dolorosissimo, di un sedicenne originario dello Sri Lanka si è moltiplicato nell'eco di giornali e tv. Un ragazzo che si suicida per un impedimento d'amore va a incidere sulla nostra sensibilità occidentale, nutrita dai balconi di Romeo e Giulietta, dai dolori del giovane Werther e dalle ultime lettere di Jacopo Ortis.

Ma qui non è letteratura. Un ragazzo ha ingurgitato del liquido corrosivo, procurandosi chissà quali supplizi, per protestare contro la famiglia, ostile alla sua relazione con una ragazzina italiana, coetanea. I genitori gli avrebbero vietato di vederla e frequentarla perché lui era minorenne ma, soprattutto, perché per lui volevano una fidanzata delle stesse etnia e religione. Ai medesimi genitori è toccato trovare il figlio, moribondo. La corsa all'ospedale di Bassano del Grappa non ha evitato l'inevitabile, le gravi lesioni interne avevano squarciato le porte all'arrivo della morte.

Sarebbe giusto rispettare, con il silenzio, il sovrumano dolore di quei genitori, vestiti a perenne lutto, “puniti” dal figlio per le loro punizioni. Ma nella vicenda vi sono elementi che vanno oltre la sfera personale: il gesto del ragazzo travalica la linea del conflitto intergenerazionale, da sempre in tutte le famiglie, a tutte le latitudini. E' un sasso lanciato nello stagno. Nello stesso stagno dove, qualche giorno fa, aveva lanciato il suo fardello “Rachida” (il nome è di fantasia) la quindicenne di origini egiziane che a Torino si era ribellata al matrimonio, imposto dalla madre, con un connazionale più grande. Anche lei aveva provato a tagliarsi le vene, poi l'amica del cuore l'aveva convinta a chiamare il 114, Telefono Azzurro: «Non voglio sposare un uomo che non conosco e che non amo. Voglio studiare e cambiare vita».

Nello stesso stagno, nelle settimane scorse, avevano lanciato il loro macigno “Fatima”, la quattordicenne di Borgo Panigale, originaria del Bangladesh, rovesciando sul banco di scuola, sotto gli occhi di compagne e insegnanti, l'onta dei capelli rasati a zero dalla madre, punizione per aver rifiutato il velo; e la ragazzina marocchina di Pavia, frustata perché vestiva all'occidentale. E tanti altri ancora.

Un filo rosso li unisce. Lasciando da parte l'episodio estremo - una morte è sempre un fallimento - va detto che questi ragazzi stanno compiendo, a loro insaputa, una rivoluzione, con azioni individuali che sprigionano una potenza collettiva. Lo spirito di ribellione è proprio della loro giovinezza. Ma hanno anche una dose di consapevolezza favorita dalla scuola, oggi vero nodo dell'integrazione in Italia. Ragionava, sul Corriere della Sera, Eraldo Affinati, fondatore di una scuola di lingua italiana per stranieri: «Sessant'anni fa la scuola era molto più chiusa in se stessa, ancorata a una tradizione nazionale; oggi si trova a svolgere un ruolo di supplenza rispetto ad altre agenzie, proprio nel confronto umano con gli immigrati». E' così, anche a Parma: la scuola non è solo un luogo di trasmissione del sapere e delle regole ma un luogo dove crescono relazioni, sogni e bisogni irreversibili.

L'integrazione è una delle sfide dei nostri anni: la scuola ci insegna che è possibile, a patto che ci siano regole chiare. Sembra la scoperta dell'acqua calda. Eppure è proprio su quel principio “semplice semplice” che si basa la filosofia della legge Minniti, approvata due giorni fa: sì all'accoglienza solo finché sia compatibile con l'integrazione.

Staremo a vedere come il principio verrà declinato nella realtà.

mpedrabissi@gazzettadiparma.net