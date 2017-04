Il voto che allontana la Turchia dall'Europa

Il referendum costituzionale doveva essere un plebiscito per il «sultano» Recep Tayyip Erdogan, l’uomo forte della Turchia. I maggiorenti del suo partito, l’Akp (il partito per la giustizia e lo sviluppo) si aspettavano di superare agevolmente il 60% del voto, tenuto conto che, con gli alleati del Mhp, il partito nazionalista partner del’Akp, partivano da una base del 61%, cioè dalla percentuale ottenuta nelle ultime politiche.

Invece non è andata così: a scrutinio ormai ultimato il referendum – che cristallizza il potere che Erdogan già ora esercita, visto che è primo ministro di fatto oltre che presidente – è stato vinto con il 51,2%. Un margine molto ridotto tenuto conto che il presidente governa – dopo il fallito golpe dell’estate scorsa – con i poteri che gli derivano dall’imposizione dello stato d’emergenza, che circa 130.000 oppositori politici sono stati licenziati o sospesi dal loro lavoro – spesso di alto profilo, visto che si tratta di giudici, docenti universitari, giornalisti, militari, poliziotti e insegnanti – che 45.000 persone sono state arrestate e che circa 140 testate giornalistiche sono state chiuse. Per non parlare del fatto che i partiti d’opposizione praticamente non sono riusciti a fare campagna elettorale e che molti curdi non hanno potuto votare per i pesanti vincoli imposti dallo stato d’emergenza nel loro territorio.

Nonostante questo Erdogan ha perso non solo a Istanbul – la sua città natale e il luogo da cui è nato il suo potere, visto che ne è stato popolarissimo sindaco – ma anche a Smirne (ed era scontato), ad Ankara e ad Adalia. Insomma le città turche hanno votato no al plebiscito, anche quelle che alle ultime elezioni avevano premiato l’Akp. «Erdogan potrebbe scoprire che è stata una vittoria di Pirro» ha dichiarato al Wall Street Journal Henri Barkey, direttore del «Middle East program» del Woodrow Wilson Center di Washington.

In più le accuse di brogli da parte dell’opposizione sembrano ben fondate – sono state considerate valide anche le schede che non avevano il timbro delle commissioni elettorali – e il verdetto sul processo elettorale degli osservatori dell’Osce è stato negativo. Un problema in più per Erdogan, soprattutto nei suoi rapporti con Europa e, forse, Stati Uniti.

Erdogan, però, ha vinto nella Turchia profonda, quella rurale che è la base del potere dell’Akp, ma anche nel voto degli immigrati turchi in Europa, soprattutto nei paesi (Olanda, Austria e Germania) dove ci sono stati scontri con le autorità locali sullo svolgimento della campagna elettorale. Un voto, quello dell’emigrazione turca, che è stato fondamentale per la sua risicata vittoria. Insomma il «sultano» ha cementificato il nocciolo duro del suo consenso ed è riuscito a fare breccia nella comunità turca che vive in Europa con un messaggio fortemente nazionalista che ha vellicato l’orgoglio anatolico di persone che spesso non sono riuscite ad integrarsi. A questo punto è probabile che la retorica anti-europea di Erdogan si accentui anche per ragioni tattiche: le sue dichiarazioni di domenica sera che annunciano l’inizio del percorso per il ripristino della pena di morte ne sono la preoccupante avvisaglia. Sarebbe un’involuzione inaccettabile per l’Europa. Ma da domenica, comunque, la Turchia è molto meno europea e il sogno occidentalizzante di Kemal Atatürk, il fondatore della Turchia moderna, si è definitivamente infranto.