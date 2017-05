Il pasticciaccio di Tuttofood

Tra le poche cose che funzionano in questo Paese c'è la filiera agroalimentare: mai realmente scossa nemmeno negli anni di crisi nera, nel 2016 ha generato 58,8 miliardi di valore aggiunto, con l'export che continua a segnare un trend di crescita robusta anche rispetto agli altri settori del Made in Italy, 31,5 miliardi di euro lo scorso anno, più 4,2% sul 2015. Anche i recentissimi dati sull'export nel primo trimestre dell'anno (peraltro ottimi per tutti i settori manifatturieri) segnano una crescita a due cifre per il comparto alimentare, +13,3%.

Eppure il contesto è tutt'altro che semplice. Il recente Rapporto 2017 presentato in aprile a Cibus Connect a cura di The European House - Ambrosetti, Federalimentare e Fiere di Parma segnala parecchie criticità, dall'embargo alla Russia alle barriere distributive in Canada e Stati Uniti. Ma tra tutte la piaga più odiosa è quella dell'italian sounding. Per italian sounding – ricordiamo – si intendono quei prodotti che richiamano quelli italiani senza esserlo, né in termini di provenienza né soprattutto sotto il profilo della qualità; purtroppo da molto tempo aziende e consorzi sono impegnati in una lotta faticosa e frustrante verso gli improbabili parmesan che spuntano a ogni latitudine del pianeta. E non sono pochi, parliamo di un giro che mal contato vale 60 miliardi di euro (il presidente di Federalimentare Luigi Scordamaglia ha alzato di recente l'asticella addirittura a quota 100 miliardi).

Abbiamo assistito a sequestri di prodotti palesemente contraffatti anche in vetrine internazionali rinomate: è accaduto sia all'Anuga a Colonia che al Sial di Parigi e testimonia quanto meno l'attenzione delle istituzioni al fenomeno. Ma le immagini rilanciate da Striscia la notizia - e di cui ci siamo già occupati ieri nelle pagine dell'economia - del “Parmesan Salami” o del doppio concentrato “Gino” sono agghiaccianti perché la “cucina” che ha assemblato queste porcherie è quella milanese di Tuttofood, la manifestazione alimentare che Fiere di Milano ha allestito in palese concorrenza con Cibus.

