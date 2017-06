La stagione del Regio, una mano tesa ai melomani

Due popolarissimi titoli verdiani su quattro, a partire dall'inaugurazione della vigilia di Sant'Ilario affidata al «Rigoletto» del recordman per eccellenza Leo Nucci, possono sembrare un'esagerazione, fors'anche un eccesso di zelo a pochi mesi di distanza dal Festival Verdi, di cui in primavera verrà ripresa la «Traviata» per l'ormai classico appuntamento bussetano.

Ma scorrendo il programma della stagione lirica 2018 della Fondazione Teatro Regio svelato ieri mattina, appare in realtà sempre più evidente l'intenzione di «separare» i due cartelloni: da una parte, in ottobre, un Festival Verdi capace di attirare sempre più spettatori dal resto d'Italia e soprattutto dall'estero (rinsaldando nel contempo la fama internazionale del teatro e creando indotto economico per la città e la provincia), anche con qualche proposta «ardita» come lo Stiffelio in piedi al Farnese; dall'altra - nei primi mesi dell'anno successivo - tendere la mano al pubblico dei melomani parmigiani.

E' fuori di dubbio, infatti, che nonostante le aperture ad altri generi (così come le tante iniziative messe in atto per allargare e ringiovanire il bacino d'utenza del teatro), il pubblico dell'opera è composto in gran parte da appassionati custodi della tradizione. E del loro parere, così come del loro gradimento, non si può non tenere conto, visto oltretutto che proprio al popolo del loggione - i cui «ruggiti» saranno anche un'immagine stereotipata, ma trasudano amore e competenza - si deve la fama planetaria del Regio di Parma. Insomma, un Festival Verdi come Europa League (la Champions sarebbe obiettivamente troppo) e una stagione lirica come il campionato. Niente di meglio, dunque, di un Nucci superstar negli amati e rassicuranti panni del gobbo di corte (punta a quota a mille?) per tributare l'ennesimo meritatissimo omaggio al baritono di Castiglion de' Pepoli per i suoi 50 anni di strabiliante carriera. Le opere in stagione sono quattro e tutti di repertorio (per dire, tre anni fa erano solo due). Oltre alla «Traviata» bussetana dei giovani e al secondo titolo del trittico delle regine donizettiane coprodotto con Genova (dopo l'«Anna Bolena» ecco «Roberto Devereux», quindi già si sa che nel 2019 arriverà «Maria Stuarda»), entrambi affidati alla bacchetta parmigiana di Sebastiano Rolli, completa il cartellone la «Tosca». Sperando che nel 2018 il derby Verdi vs Puccini non abbia più i risvolti calcistici di questi giorni.