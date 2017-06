Clima, con Trump tira una brutta aria

«Sono stato eletto dai cittadini di Pittsburgh e non da quelli di Parigi». Con questa frase a effetto Donald Trump ha giustificato la decisione, a lungo rimandata, di tenere fede alle sue promesse elettorali e di far uscire gli Stati Uniti dall'accordo sul clima negoziato a Parigi nel dicembre 2015. Un accordo che fino a ieri ha unito 195 paesi - ora senza gli Stati Uniti sono 194 - lasciando fuori solo Siria e Nicaragua. La Corea del Nord, per dire, ha aderito.

L'accordo di Parigi non è vincolante e non è ancora completamente definito, ma comunque impegna i paesi firmatari a mantenere l’aumento medio della temperatura mondiale al di sotto dei 2 gradi centigradi. Un obiettivo non ambizioso che, tra l'altro, non garantisce l’arresto del riscaldamento globale e che non impedirà, secondo i principali modelli di previsione, dei cambiamenti climatici potenzialmente dannosi, ma che potrebbe permettere di non arrivare al punto di non ritorno.

Con quella frase fatta apposta per essere citata dai media - ma molto imprecisa visto che a Pittsburgh nel novembre scorso prese molti più voti Hillary Clinton (il 56%) e che la città è impegnata in un importante piano di aumento progressivo dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili - Trump ha voluto rimarcare una volta di più che la sua intenzione è quella di badare soprattutto agli interessi nazionali degli Stati Uniti e solo in seconda battuta a quelli del resto del mondo. Per lui contano più i posti di lavoro persi e i costi imposti all'economia americana rispetto agli ipotetici benefici globali che l'abbattimento dei gas serra dovrebbero portare al nostro pianeta. Le parole che Trump ha pronunciato sono probabilmente uscite dalla penna di Steve Bannon, l'ideologo populista di destra che è stato molto importante nell'impostare i toni fortemente antisistema della sua vincente campagna elettorale. Nell'immaginario di Bannon i minatori che estraggono carbone nelle miniere della Virginia sono strati strangolati da un complotto mondialista che mette insieme élites radical-chic, ecologiste e cosmopolite, fissati del benessere animale e dell'alimentazione vegana, l'Onu, la potente Agenzia dell'Ambiente Usa (prima che Trump chiamasse a dirigerla Scott Pruitt, forse il più famoso negazionista del riscaldamento globale) e lobby bancario-industriali che hanno imposto una serie di lacci e laccioli che favoriscono tutti tranne i lavoratori americani. Insomma un vero e proprio complotto contro la classe operaia bianca. Una gran bella narrazione, non c'è che dire.

Peccato che la realtà sia un'altra. Il carbone, per esempio, è sempre meno competitivo non solo perché è più inquinante di altri combustibili fossili, ma perché è messo fuori mercato dalla grande abbondanza negli Stati Uniti di gas naturale dovuta ai nuovi metodi di estrazione. Difficilmente, quindi, le miniere di carbone dismesse verranno riaperte. Per non dire dei posti di lavoro che si potrebbero attivare con la cosiddetta «green economy». Il progresso distrugge il vecchio «status quo», ma crea anche nuove opportunità. Per non parlare del fatto che è vero che Pittsburgh non è Parigi. Ma è anche vero che il cielo di Parigi è lo stesso di Pittsburgh. E sta diventando sempre più caldo.

