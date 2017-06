Esercitare il potere Istruzioni per l'uso

Oggi si vota per l'amministrazione comunale di Parma. È stata una campagna elettorale tutto sommato tranquilla, senza grosse polemiche e senza colpi bassi (per fortuna). La parola passa ora ai parmigiani. Chiunque vincerà, avrà l'onore e l'onere di gestire un potere.

Ma che cos'è il potere? Mi hanno fatto molto riflettere, in questi giorni, le testimonianze in memoria di Giorgio Orlandini, scomparso giovedì. Nessuno ha evitato di ricordare che è stato un uomo potente. «Giorgio Orlandini è stato un uomo di grande potere», ha scritto sulla Gazzetta il nostro Gian Luca Zurlini. «Aveva la fama di "padrone" in città», ha ricordato Bruno Rossi, ex direttore di questo giornale, che ha pure riferito il nomignolo che girava: "Richelieu". Giorgio Torelli ci ha regalato questo aneddoto: «Una volta, si venne a parlare di Giorgio con l'amico Pietro Barilla. Si era a tavola, alla buona, in confidenza. "Pietro" - gli dissi - "Quando torno a Parma, trovo più di qualcuno prontissimo a rivelarmi come il vero padrone della città sia il nostro Orlandini". "Può essere vero" - considerò - "Ma se così fosse, aggiungo che lo sa fare benissimo"».

Eppure, nessuno ha dato di quella definizione («uomo di potere») un'interpretazione negativa. Tutti hanno ricordato che Orlandini ha esercitato quel "potere" al servizio della città: con molta fermezza, a volte anche con durezza, ma per la città. Tutti hanno ricordato che aveva una visione, che teneva a cuore un interesse collettivo; tutti hanno ricordato che gli oltre trent'anni in cui Orlandini è stato direttore dell'Unione Industriali sono stati quelli in cui Parma è cresciuta, ha spiccato un balzo in avanti.

Ho fatto appena in tempo a conoscerlo. Mi invitò una sera a cena, l'anno scorso. Fu gentilissimo. Mi raccontò di avere una predilezione per La Stampa, il giornale da cui venivo. Mi colpirono la sua intelligenza, la sua passione per la cultura, per i libri (me ne regalò un paio di quelli introvabili), per la cucina e per il calcio, insomma per le cose per cui è bello vivere. È stato un leader che ha fatto gli interessi della propria terra e della propria comunità.

Questo credo debba fare chi esercita un potere. Avere una visione che vada oltre le proprie piccole mire di carriera (sono sempre piccole, anche quando sembrano grandi); non essere arrogante, né tantomeno sprezzante con chi dissente; conservare la capacità di ascoltare. Sapere, in definitiva, che il modo migliore per esercitare un potere è quello di fare il possibile per migliorare la vita degli altri.

Anche se apparentemente non c'entra niente, perché sono storie umane molto diverse, riflessioni simili mi sono venute anche venerdì, quando ho passato mezza giornata all'Associazione Famiglia Aperta a Medesano, nella frazione Santa Lucia. Qui due famiglie hanno deciso di accogliere in affido alcuni minori con storie difficili. Hanno messo insieme i propri figli ad altri figli, pensando che nulla rende più felici che il donarsi a chi ha bisogno. Storie diverse, ripeto. Ma sia chi è chiamato al dovere di esercitare un potere pubblico, sia chi fa del volontariato, si rende davvero prezioso se mette al primo posto uno spirito di servizio per la comunità.

Considerazioni perfino banali, ma che val la pena di ripetere, anche alla luce dello spettacolo deprimente che sta offrendo, in questi giorni, la nostra politica nazionale.

