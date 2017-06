Grillo bocciato. E ora si parli del futuro di Parma

Al ballottaggio del 25 giugno Federico Pizzarotti dovrà vedersela con Paolo Scarpa. Il sindaco uscente chiude il primo turno con un vantaggio di 2 punti sul candidato del centrosinistra. Ma per restare alla guida del Municipio dovrà battere il suo avversario nel secondo turno in programma fra due settimane. Tutto come previsto, dunque? Non proprio. Certo, il ballottaggio è quello che quasi tutti pronosticavano e che anche i sondaggi avevano previsto. Ma queste elezioni lasciano più di un'incognita a partire da quel dato dell'affluenza, il più basso di sempre per delle elezioni comunali.

Federico Pizzarotti porta a casa senza dubbio un buon risultato. I numeri ufficiali arrivati nel corso della notte hanno un po’ spento l’entusiasmo dei primi exit poll che lo davano oltre il 40%, con quasi dieci punti di vantaggio sul suo avversario. Deve accontentarsi invece di vari punti in meno. Ma, al di là degli scostamenti, di certo raccoglie un alto consenso in città. E' l’ennesima dimostrazione che i parmigiani non amano i diktat dei partiti nazionali. E hanno apprezzato il modo in cui il sindaco ha gestito le polemiche con Beppe Grillo, la scelta - come dice lui - di «mettere la città davanti al movimento». Su chi scegliere fra il sindaco e Grillo, non hanno avuto dubbi, tanto che dai primi dati sembra che il M5S rischi di restare fuori dal Consiglio comunale.

Paolo Scarpa si attesta oltre il 32%. E, vista la situazione del centrosinistra italiano e di quello parmigiano, non era un risultato scontato. Le polemiche di questi mesi dentro e fuori il Pd sono state laceranti. Non è escluso che abbiano indotto tanti elettori di sinistra a restarsene a casa, come dimostrano i dati dell’affluenza non solo a Parma ma in buona parte dell’Emilia Romagna. Ora lo aspetta un compito tutt'altro che facile. Rimontare al ballottaggio non è impossibile. Si riparte non proprio da zero, ma quasi. E i voti del primo turno non contano più. Pizzarotti lo ha dimostrato cinque anni fa quando al primo turno era riuscito a raccogliere meno della metà dei consensi del suo avversario Vincenzo Bernazzoli che poi superò nettamente al ballottaggio. Certo, allora Pizzarotti poté contare sugli elettori civici e di centrodestra che andarono a votare per lui in massa. Difficile pensare che gli elettori leghisti o di Forza Italia vadano a votare un candidato sostenuto dal Pd.

La speranza però è che ora, nella sfida a due, Pizzarotti e Scarpa sappiano dar vita a un dibattito vero sul futuro della città, che in questo primo mese di campagna elettorale è un po' mancato. E forse è proprio per quello che ieri molti elettori hanno preferito restare a casa o andare al mare.

