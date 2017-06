E' Trump il peggior nemico di Trump

Non è stato un gran compleanno per Donald Trump. Il presidente americano mercoledì ha infatti spento 71 candeline e come regalo gli è arrivato un velenoso e molto ben documentato articolo del «Washington Post» dal quale si evince che è sotto inchiesta per un reato molto grave negli Stati Uniti: probabile «obstruction of justice», «intralcio alla giustizia», una fattispecie che ha un significato più generale dell'equivalente italiano. Il reato per il quale Richard Nixon fu costretto a dimettersi. O se vogliamo prenderla un po' più alla leggera, è lo stesso reato per cui Bill Clinton rischiò l'impeachment nel «sexgate», lo scandalo dei rapporti sessuali con l'allora stagista Monica Lewinsky. E proprio mercoledì un fanatico sostenitore dell'ex candidato democratico Bernie Sanders si è messo a sparare all'impazzata contro un gruppo di deputati repubblicani che si stavano allenando per la tradizionale partita di baseball contro i democratici e ha gravemente ferito il loro capogruppo, Steve Scalise, che è anche un amico personale di Trump.

Il presidente ha subito reagito alla sua maniera usando Twitter come arma comunicativa. «Hanno costruito una collusione fasulla sulla storia della Russia - ha twittato Trump -, non hanno trovato nessuna prova, così ora proseguono con l’ostruzione della giustizia sulla base di una storia fasulla. Bello». Poi non contento ha precisato, sempre su Twitter, che «stiamo assistendo alla singola caccia alle streghe più grande della storia politica americana, condotta da persone malvagie». Insomma, il tycoon non ha scelto il basso profilo, ma come al solito ha dissotterrato l'ascia di guerra con la solita grammatica da inglese semplificato.

Il presidente, però, questa volta è in una situazione non invidiabile. Avete presente il tipo che nei film di serie B finisce nella pozza delle sabbie mobili? Decenni di cultura da spettatori ci dicono che la miglior strategia è tentare di galleggiare, evitando gli sforzi muscolari e cercando un appiglio sicuro. Ma il tizio del film non farà nulla di tutto questo, si muoverà come impazzito e finirà inghiottito dalla palude.

Da un certo punto di vista sembra che Trump si sia messo nei guai da solo licenziando l'allora direttore dell'Fbi James Comey che peraltro l'aveva più volte rassicurato di non essere indagato per il «Russiagate», cioè per i presunti rapporti opachi tra alcuni uomini del suo staff elettorale e alcuni esponenti russi. E' un fatto assodato che i russi abbiano tentato di influenzare la campagna elettorale, ma non è affatto provato che ci siano riusciti e, sopratutto, non è affatto provato che per questo si siano coordinati con lo staff elettorale di Trump. E' invece vero che alcuni uomini del tycoon - il ministro della Giustizia Jeff Session e il genero e consigliere Jared Kushner, per esempio - hanno avuto rapporti con esponenti russi e uno in particolare, l'ex generale Michael Flynn, ha anche ricevuto denaro - per prestazioni professionali - dalla Russia e da altri Paesi esteri «dimenticando» di farne parola, come prescrive la legge. Trump avrebbe fatto pressioni a favore di Flynn, infrangendo una delle regole auree del potere, cioè che non ci si espone quando non è indispensabile. Altrimenti ci si trova nella stessa situazione del tizio nella buca delle sabbie mobili.

