Un esempio per la città

Due anni fa il Parma calcio non esisteva più. Fallito. Trascinato nel nulla da una serie di errori e di personaggi improbabili.

C'erano allora, di fronte alle macerie, due possibilità. La prima era quella di mettersi a piangere, ricordare i fasti del Parma di Buffon Thuram Cannavaro Crespo Veron eccetera e magari anche quelli della Parma di vent'anni fa e perché no pure quelli di cinquanta e cento anni fa, andando a ritroso fino ai tempi di Maria Luigia.

La seconda possibilità era quella di reagire. Di riscattarsi. Di cercare di resuscitare la squadra. Alcuni imprenditori e cittadini parmigiani, andando anche contro i propri interessi, hanno deciso di seguire questa seconda strada, sapendo che per questa città la squadra di calcio ha un valore molto superiore a quello di una squadra di calcio. Il Parma, la maglia crociata, il Tardini hanno un impatto simbolico fortissimo, cui non si poteva rinunciare, a costo di sacrificare tempo e risorse personali.

La promozione ottenuta sabato sera a Firenze - la seconda consecutiva - è figlia di questa scelta di non fermarsi alle recriminazioni e di impegnarsi in prima persona al servizio della comunità. Guardate che non era una scelta scontata: pensate a quante società di calcio sono saltate per aria, e vedete in quanti casi sono intervenuti in loro soccorso gli imprenditori locali e l'azionariato popolare. La nuova proprietà parmigiana del Parma calcio ha riportato in soli due anni la squadra in serie B, e se la prima promozione è stata tutto sommato una passeggiata, la seconda è stata tutt'altro che semplice. A un certo punto del cammino si sono dovute prendere decisioni dolorose, cambiando tutto lo staff tecnico, e i proprietari del Parma sono stati per questo anche molto criticati in città, naturalmente dal solito partito del pianto e del rimpianto. I fatti si sono incaricati di stabilire chi aveva guardato lontano.

Ora godiamoci questo momento. Domani, vedremo. I parmigiani resteranno alla guida della società, ma poi avranno bisogno di nuovi soci, perché il calcio del Duemila è questo. Ma intanto i crociati sono tornati, e questa storia di morte e resurrezione resterà, ci auguriamo, come esempio per tutta la città.

