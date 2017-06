Cinque anni fa vinse Grillo. Questa volta ha vinto lui

Cinque anni fa aveva vinto Beppe Grillo. Questa volta ha vinto lui, Federico Pizzarotti. Un successo netto, senza se e senza ma. Nel ballottaggio, nella sfida a due, senza liste e senza altri candidati, ha staccato Paolo Scarpa ben più nettamente di quanto era riuscito a fare al primo turno.

Cinque anni fa Pizzarotti era in pratica sconosciuto ed era arrivato alla guida del Municipio soprattutto grazie alla straordinaria spinta del Movimento 5 Stelle. Questa volta, invece, ha vinto da sindaco in carica. Un ruolo che ha alcuni evidenti vantaggi competitivi ma presenta anche non pochi rischi. In questi cinque anni è riuscito ad affrancarsi da Grillo e da M5S, a costruire un movimento civico, Effetto Parma, in grado di diventare di gran lunga la lista preferita dai parmigiani.

Di certo, Pizzarotti ha potuto beneficiare dei problemi e degli errori dei suoi avversari, quel centrosinistra che incassa la quinta sconfitta consecutiva alle comunali e dovrà aspettare altri cinque anni per tentare di tornare alla guida della città. Gli errori del Pd e dei suoi alleati sono evidenti e sono sotto gli occhi di tutti, fin dalla tribolata e contestata strada che portò alle primarie per la scelta del candidato sindaco. A un certo punto, soprattutto nelle ore immediatamente successive al primo turno, Paolo Scarpa era parso in grado di giocarsela. E invece, nelle due settimane che hanno preceduto il ballottaggio, sono emersi tutti i limiti del candidato sindaco e soprattutto della sua coalizione. Nei dibattiti Scarpa ha dato a molti l'impressione di essere troppo nervoso e meno abile del sindaco uscente. Soprattutto, a differenza del suo avversario, non ha potuto nemmeno presentare qualche nome della propria squadra di assessori. Ha cercato di spiegare questa decisione con motivazioni nobili. Ma è parsa da subito una scelta dettata soprattutto dai difficili equilibri all'interno della sua coalizione e in particolare tra le varie anime del Pd, che si è confermato - come molti temevano - la palla al piede di Scarpa. Pizzarotti è stato invece capace di mostrare alcuni segnali di rinnovamento nella squadra di assessori, con qualche bocciatura e qualche nuovo ingresso di peso. Soprattutto è riuscito a dare un'immagine di affidabilità e concretezza. E' riuscito a convincere i parmigiani che, slegato dai condizionamenti dei partiti nazionali, lui penserà solo al meglio per Parma. Ora avrà cinque anni per dimostrarlo.