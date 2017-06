Google, l'algoritmo diventa monopolista

Chissà se Larry Page e Sergey Brin si immaginavano nel settembre del 1998 quando fondarono Google - a partire da un progetto che era la loro tesi di dottorato a Stanford - che un giorno avrebbero ricevuto una multa da 2,42 miliardi di euro (cioè, 2,7 miliardi di dollari) da parte dell'Unione europea. E soprattutto chissà se immaginavano di non avere poi troppi problemi a pagarla, se e quando la dovranno pagare, visto che la società che hanno fondato - che ora è un conglomerato che si chiama Alphabet - ha una liquidità di 92 miliardi di dollari. Avete letto bene, una liquidità di 92 miliardi di dollari. Quindi 2,7 miliardi - la multa più grande mai comminata dall'Unione europea, più del miliardo di dollari imposto a Intel negli anni scorsi - per il colosso della ricerca è una cifra neppure tanto problematica.

La multa è la fine di un lungo processo ed è ancora appellabile (e Google ha detto che farà appello) alla Corte di giustizia europea. Nasce da una contestazione di alcune aziende concorrenti in un campo abbastanza astruso: il mercato delle comparazioni dei prezzi d'acquisto. In pratica Google, secondo gli esperti dell'Antitrust europeo, abusa della sua posizione dominante - il 90% delle ricerche passano per i server della società di Mountain View - per schiacciare la concorrenza delle aziende più piccole. Questo avviene perché, secondo i regolatori, le posizioni più ambite della Serp, cioè la pagina dei risultati del motore di ricerca (Search Engine Result Page), sono occupate - con immagini - dal servizio di comparazione offerto da Google stessa (Google shopping) e dai contenuti sponsorizzati (a pagamento) dalle aziende. Poi vengono i risultati che invitano a cliccare sugli altri siti che fanno comparazioni che quindi non vengono censurati, ma semplicemente messi più sotto dei contenuti che, in qualche modo, forniscono introiti a Google. Non si può nemmeno dire che Google manipoli l'algoritmo di ricerca perché i contenuti «sponsorizzati» sono identificati graficamente come pubblicitari. Solo che per l'utente medio, non abbastanza sofisticato per capire la differenza tra i risultati genuini della ricerca e la pubblicità, questo non conta. Mentre conta - e molto - il posizionamento. Tendenzialmente il primo link è quello di gran lunga più cliccato e i primi dieci risultati, in pratica la prima pagina, coprono il 99% dei clic. Il restante 1% si distribuisce sulle decine di pagine di link che vengono dopo la prima.

Come vedete un bel pasticcio. Secondo l'Antitrust europeo Google usa i sui muscoli per strozzare gli altri siti, ma secondo Google sono gli utenti stessi che non chiedono di essere indirizzati altrove se possono avere un risultato accettabile sulle pagine del motore stesso. E se pensate alla vostra esperienza di utenti da telefonino - quando un ritardo di un paio di secondi appare un'eternità e l'apertura di un link esterno un'inutile perdita di tempo - non è una strategia di difesa troppo balzana.

Il problema vero è che quelle che sono 10-20 anni fa erano start-up ora sono diventati monopoli. Quello che vale per Google, infatti, vale anche per Facebook che monopolizza le nostre relazioni sociali o per Amazon e eBay che contano più di Google nei nostri comportamenti d'acquisto online. E a questo non c'è rimedio. Nemmeno con le multe miliardarie.