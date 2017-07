Vasco in equilibrio sopra la folla e la follìa

Rewind: riavvolgiamo il nastro e torniamo per un attimo all'estate del 2011. Vasco Rossi non sta bene, è costretto ad accorciare la scaletta di un concerto a San Siro e ad annullare le date successive. Arriva ad annunciare (a Mollica, chi sennò?) che la sua attività di rockstar si è conclusa e per i soliti «ben informati» è addirittura finito come uomo prim'ancora che come artista. «Ha pochi mesi di vita», sentenzia qualcuno che dice di conoscerlo bene. La clinica Villalba, dove il Blasco viene ricoverato, è piantonata dalla stampa 24 ore su 24. E quando viene dimesso si rifugia su facebook, da dove inonda la bacheca dei suoi fan di video-pizzini in cui dice tutto e il contrario di tutto. Mah, boh, eh, però... Però sono passati sei anni e il Komandante non solo è ancora vivo, vegeto e guarito, ma si permette il lusso di radunare al Parco Ferrari qualcosa come 220mila persone (40mila in più degli stessi abitanti di Modena) per un evento numericamente senza precedenti. Un rito, quello che ha celebrato i 40 anni di carriera del Blasco, al quale il suo popolo non poteva rinunciare per nulla al mondo. Una follìa, hanno predetto le cassandre, radunare così tanta gente in così poco spazio, con la paura degli attentati, il recente caos di Torino, la viabilità in tilt eccetera eccetera. Invece è filato tutto bene, anzi benissimo, e «il rocker di Zocca» (definizione stantìa quasi quanto «il menestrello di Duluth») ha saputo magicamente trovare l'equilibrio sopra la follìa, anzi sopra la folla se ci permettete di giocare su uno dei suoi testi più celebri. «Io c'ero» potrà dire adesso quella folla, composta anche da chi lo aveva già visto millanta volte, magari anche in Cittadella nell'89. Perchè, come il suo popolo ben sa, i concerti di Vasco Rossi non bastano mai. Che poi questo «Modena Park» sia stato una macchina da soldi per tutta la filiera (promoter, biglietterie on-line, agenzie di viaggi, parcheggi, alberghi e b&b, pieni anche nella nostra provincia, diritti commerciali, merchandising, bottiglie d'acqua con o senza tappo) ci sta e non deve scandalizzare, fatte salve quelle forme grandi e piccole di abusivismo tipiche dei mega-concerti, contro cui in Italia è stata comunque ingaggiata una lotta che a poco a poco sta portando risultati. Tutti i grandi eventi sono organizzati per realizzare ricavi: i Rolling Stones (che in settembre faranno invadere Lucca), ne sanno qualcosa. Ma proprio in un momento in cui i concerti rock sono finiti nel mirino, accusati di aver perso per strada la magìa degli anni passati a tutto vantaggio del business, la liturgia officiata da Vasco Rossi per i suoi fedelissimi ha il sapore del ritorno all'amore incondizionato del pubblico per il suo idolo, che poi è alla base dello spirito del rock. «Sì ma lui fondamentalmente fa del pop con una band rock», osserva qualcuno. Che importa? Piaccia o non piaccia (e ci sta che non a tutti piaccia, o almeno che sia piaciuto fino a un determinato disco poi stop), Vasco Rossi è il più grande artista italiano dagli anni 80 in avanti. Nessun altro ha saputo parlare alla generazione dei fegati spappolati come ha fatto lui. E a farsi largo anche tra i giovani di oggi, in mezzo ai prodotti seriali dei talent e ai rapper tatuati. Vasco è vero, tangibile, umano, genuino, emiliano. Ed è ancora presto per ritrovarci tutti insieme a bere whisky al Roxy Bar.