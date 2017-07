Il Pd in crisi e la lezione del «laboratorio Parma»

E' finita più o meno com’era cominciata. Un anno fa, di questi tempi, il Pd di Parma discuteva sull’opportunità di fare le primarie per la scelta del candidato sindaco. E si divideva. Adesso, con la batosta ancora calda, discute dei motivi dell’ennesima sconfitta alle comunali. E continua a dividersi, a rimpallarsi le responsabilità della debacle elettorale e di altri cinque anni da passare all’opposizione. Difficile, si dirà, aspettarsi qualcosa di diverso da un partito che, anche a livello nazionale, sabato ha mostrato in modo plateale le proprie divisioni: un pezzo del Pd era a Milano insieme al segretario Matteo Renzi e un altro pezzo era in piazza a Roma, insieme ai leader di altri due movimenti della sinistra, Bersani e Pisapia, per contestare la politica dello stesso Renzi.

Ma a Parma, come sempre, il Pd riesce a farsi più male che altrove. Domenica sono state formalizzate le dimissioni del segretario provinciale Giampaolo Serpagli e di quello comunale Lorenzo Lavagetto, secondo un copione che dal 1998 ad oggi si è già ripetuto varie volte. Tutto azzerato. Fino all’autunno il partito sarà commissariato e guidato da Bologna. Fra recriminazioni e scambi di accuse prevedibili, è arrivato il duro atto d'accusa (che ieri la Gazzetta ha pubblicato integralmente) dei segretari dei circoli cittadini. Segretari spesso divisi da idee diverse ma, per una volta. d’accordo nell’elencare gli errori di una campagna elettorale fallimentare. Loro, che sono quelli che fra mille difficoltà cercano di mandare avanti il partito in città, dicono a chiare lettere che non ne possono più di polemiche, litigi, scelte calate dall’alto ed errori grossolani. Un’analisi impietosa ma lucida delle responsabilità del partito e del candidato sindaco, in cui si ricorda anche una dura realtà. E cioè che, nei prossimi cinque anni in consiglio comunale, il partito sarà «minoranza della minoranza». Nel nuovo «parlamentino» che si riunirà nei prossimi giorni, infatti, il Pd avrà solo tre consiglieri, uno in meno della Lega, l’unico altro partito nazionale che è riuscito a conquistare l’ingresso in Consiglio comunale. Fuori il Movimento 5 Stelle, fuori Forza Italia, fuori Fratelli d’Italia, fuori i (vari) partiti comunisti, i banchi municipali saranno monopolizzati dai movimenti civici. A cominciare da quello creato dal sindaco Pizzarotti dopo la rottura con Beppe Grillo. Ancora una volta Parma si conferma un laboratorio politico, forse più per necessità che per scelta. Cinque anni fa, in segno di rifiuto della politica classica, la città aveva scelto a sorpresa il Movimento 5 Stelle e Pizzarotti. Poi, dopo aver visto Grillo e i suoi che cercavano di imporre ricette nazionali al sindaco e alla sua Giunta, dopo aver visto l’isolamento e l’ostracismo contro Pizzarotti, i parmigiani hanno deciso di bocciare anche Grillo e il suo Movimento 5 stelle, in modo così netto da lasciarlo fuori dal Consiglio comunale. Ma – e questo è un dato di fatto – non ne hanno voluto sapere di premiare il Pd, ridotto ai minimi storici, e gli altri partiti nazionali, con la sola eccezione della Lega che però si è fagocitata il resto del centro destra. Segno che la città chiede progetti e programmi su misura, non ricette nazionali calate dall’alto. Forse è proprio questo uno dei punti su cui dovranno riflettere i partiti, a cominciare dal Pd che, perso com'era nelle polemiche fra le varie fazioni, in questa campagna elettorale ha parlato poco o nulla dei problemi della città e dei progetti per Parma.

