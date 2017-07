La rivoluzione dell'auto elettrica

Il futuro è come la felicità: quando lo raggiungi non te ne rendi conto. E' molto difficile nell'evoluzione frenetica della vita di oggi scandita da app, intelligenze artificiali e smartphone galattici rendersi conto quando effettivamente mettiamo un piede nel "futuro". Il 5 luglio 2017, però, sembra proprio essere una di quelle date da ricordare: Volvo ha sostanzialmente annunciato la fine della lunga parabola del motore a scoppio e l'avvio di un'era nuova, quella elettrica.

Con la consueta faciloneria di una parte dei media del Belpaese, l'annuncio della Casa svedese oggi di capitali cinesi - è in mano alla Geely, che in patria già produce veicoli elettrici - è stato un tantino esagerato perché in realtà i modelli Volvo diesel e benzina (peraltro sofisticati e per quanto possibile "green") resteranno in produzione fino ad almeno il 2024 e fra due anni ogni modello nuovo avrà sì in gamma una versione interamente elettrica, ma anche una ibrida (motore endotermico più elettrico) o ibrida plug-in, cioè ricaricabile. Ed è facile immaginare che la quasi totalità delle vendite si concentrerà ancora sull'ibrido che - di fatto - non muta abitudini e performance dell'auto come siamo abituati a conoscerla.

Per un futuro interamente elettrico, nonostante gli sforzi di quasi tutti i costruttori con in testa Tesla, Nissan-Renault, GM, Bmw, Mercedes e Volkswagen, dovremo attendere parecchi anni perché al momento i tre punti deboli - costi, tempi di ricarica e autonomia - non soddisfano gli standard del trasporto di massa.

Eppure l'annuncio di Volvo è significativo, perché segna un punto di non ritorno: Volvo non è un colosso del calibro di Toyota (votata all'ibrido da molto tempo), GM o Volkswagen che veleggiano intorno ai 10 milioni di vetture prodotte all'anno, ma con oltre mezzo milione di veicoli non è nemmeno una scommessa come la californiana Tesla, la più innovativa quattroruote del pianeta, da sempre solo elettrica, che a settimane manderà in produzione il primo modello di massa, l'attesissima "3" che negli Usa si aggirerà sui 30mila dollari. Dove debba andare il mondo - bolle permettendo - lo dicono del resto gli indici di Borsa: a Wall Street il gioiello di Elon Musk capitalizza più di Ford e GM nonostante produca poche migliaia di pezzi. Non solo: proprio ieri il ministro francese dell'ambiente, Nicolas Hulot, ha detto che il governo francese vuole mettere fine «alla vendita di auto a benzina e diesel entro il 2040».

Nel 2016 le auto elettriche nuove nel mondo non hanno raggiunto l’1% del totale. Ma nei primi tre mesi dell'anno le vendite sono schizzate del 40%. Alcuni analisti stimano che nel 2030 8 auto su 10 saranno elettrificate. E a casa nostra? Nei primi sei mesi del 2017 sono state vendute 995 vetture elettriche (690 nel primo semestre 2016) contro oltre un milione fra diesel e benzina.

Però provate a guardarvi intorno e scoprirete che qualcosa sta cambiando anche dalle nostre parti: a Parma ci sono dieci colonnine di ricarica, niente rispetto a città all'avanguardia come Amsterdam o Lisbona dove sono più numerose delle fermate degli autobus, ma tante rispetto ai pessimi standard nazionali, e la Barilla ha appena rinnovato il proprio parco aziendale abbattendo del 40% le emissioni di Co2 grazie alla scelta responsabile di modelli ibridi. Insomma, il futuro dettato dall'esigenza di ridurre le emissioni è già qui e sembrano averlo capito più i cinesi (non commuovetevi: fiutano l'affare...) di Donald Trump, fiero sostenitore dei giganteschi pick-up a benzina che scorrazzano per l'America. Ma Volvo ha suonato la campanella. Per tutti.

atagliaferro@gazzettadiparma.net