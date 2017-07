Le minacce all'Europa che non ci fanno onore

Dopo l'ipotesi di vietare l'attracco di navi straniere cariche di migranti nei porti italiani e la minaccia di tagliare i contributi al bilancio dell'Ue, ecco un ulteriore spauracchio che l'Italia cerca (maldestramente) di agitare per convincere i partner europei ad aprire le proprie frontiere ai disperati che si riversano sulle nostre coste: concedere la bellezza di 200mila visti temporanei ad altrettanti extracomunitari sbarcati sul nostro territorio. In questo modo, a nulla varrebbero più né gli irremovibili poliziotti francesi che sbarrano il passo a Ventimiglia, né i blindati che l'Austria meditava di schierare al Brennero.

Sì, come stratagemma potrebbe anche funzionare, ma sarebbe un gesto che darebbe la mazzata definitiva a una credibilità italiana già storicamente – e non a torto – ridotta ai minimi termini. Perché? Perché non è certo con le ripicche e le vendette che si ottiene il rispetto e la collaborazione delle altre nazioni. Soprattutto, non lo si ottiene danneggiandole volutamente e lasciando che 200mila persone, arrivate illegalmente e di cui non si sa nulla, si disperdano andando dove vogliono in Europa e mettendo in crisi sistemi di accoglienza e di welfare. La voglia di rivincita verso quegli Stati che si sono rifiutati di dare applicazione all'accordo per la ricollocazione di 160mila profughi è forse comprensibile, ma non giustificabile, perché un governo non può permettersi il lusso di agire sull'onda dell'emotività.

Certo, la pressione dei flussi migratori è ben oltre l'emergenza, e l'incapacità, o forse l'impossibilità, di gestire un simile esodo è finalmente evidente a tutti, anche a chi fino a ieri propugnava l'accoglienza ad ogni costo. «Tanto poi – era il pensiero nascosto di molti – questi mica restano da noi: se ne andranno nel Nord Europa e allora saranno affari di qualcun altro». E invece no, sono – e saranno sempre più – affari nostri. In Europa hanno capito che era ora di dire basta al giochetto dello scaricabarile italiano e così ci hanno blindato le frontiere, con la conseguenza che, come ha osservato qualcuno, l'Italia intera si è ormai trasformata in un grande hotspot, in cui è facile entrare ma da cui è quasi impossibile uscire.

Spiace dirlo, ma questa situazione ce la siamo cercata. Come? Con anni di inerzia: mentre la Spagna faceva accordi con il Marocco per bloccare la rotta occidentale e la Germania otteneva l'onerosissimo accordo con la Turchia per chiudere la rotta balcanica, l'Italia ha subìto sempre più le conseguenze dell'anarchia libica post Gheddafi, accettando le moltitudini di immigrati in arrivo sui barconi e sulle navi delle ong. Risultato: non sappiamo più dove metterli e dai comuni arrivano sempre più numerosi i segni di insofferenza, quando non di ribellione, per questo stato di cose.

La soluzione non è battere i pugni sul tavolo minacciando ritorsioni che non ci farebbero onore, ma intervenire concretamente e risolutamente per scoraggiare in ogni modo le partenze e per intercettare e riportare da dove sono venuti i migranti già per mare. L'ha detto perfino Bill Gates, uno al di sopra di ogni sospetto, visto che con la sua Fondazione è il più grande benefattore mondiale dell'Africa: «Tu puoi mostrare generosità e accogliere i rifugiati, ma più sei generoso, più il mondo se ne accorgerà e alla fine questo motiverà più persone a lasciare l'Africa. L'Europa deve rendere più difficile per gli africani raggiungere il continente».