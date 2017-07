Aumenti bollette multe al tempo della crisi

Questa settimana abbiamo dato notizia della meritoria attività di Confconsumatori in soccorso delle vittime di bolletta selvaggia. La quantità di clic registrata dal nostro sito conferma che abbiamo toccato un nervo scoperto. In effetti, se guardo le bollette ricevute negli ultimi mesi, non mi resta che un «boh» esistenziale. Il segreto dei rincari è pari a quello dell'origine del mondo. I periodi sono gli stessi, i consumi idem, la casa ovviamente anche, eppure le tariffe sono quasi raddoppiate. Cerco di rilassarmi pensando che è sabato. Ma sabato è il giorno dello stalking telefonico. Sul display del cellulare appaiono numeri con prefissi di Milano, Roma, Napoli, Caserta, qualche gentile signorina esordisce dicendo «chiamo da Albania», l'altro giorno mi hanno telefonato perfino dalla Gran Bretagna. Non li mandi al diavolo solo perché loro, poveretti, sono i nuovi schiavi dei call center. Al diavolo bisognerebbe spedire i loro mandanti che li pagano (pochissimo) affinché ti tormentino, ti torturino per farti capire che hai una grandissima occasione di cambiare un contratto che è una mezza rapina. Peccato che te lo abbiano appena fatto loro, quel contratto. Ma le bollette non sono l'unica bizzarria. Mi arriva, ad esempio, la richiesta di un mancato pagamento di pedaggio autostradale. Strano. Come avrò fatto a passare senza pagare? Mi convinco di essermi dimenticato, forse sarà stato un giorno di sciopero: in fondo sono pochi euro, cinque o sei, e pago. Ma dopo un paio di settimane mi arriva un altro, e identico, avviso bonario (sono sempre bonarie, le messe in quel posto) di «mancato pedaggio». Questa volta faccio un controllo con l'estratto conto della carta di credito: avevo pagato. Questo e pure il precedente. E così, faccio ricorso. Idem per le multe. Mi arriva un bollettino da 133 euro per non aver pagato un divieto di sosta del 2015. Per fortuna avevo conservato la ricevuta: la multa l'avevo pagata. Altro ricorso, altro tempo perso, altri soldi in raccomandate con ricevuta di ritorno. Del resto, mi accorgo rovistando nei cassetti di quanti «mancati pedaggi» mi sono arrivati negli ultimi anni; di quante cartelle esattoriali da pochi euro per «spese processuali» ho ricevuto. Essendo pochi euro, ho sempre pagato, ma mai sulla cartella esattoriale è scritto di quali «processi» si tratti, né quale sia il tribunale che reclama i diritti (per la cronaca, sono totalmente incensurato e salvo qualche causa intentata ai giornali in cui ho lavorato - e tutte vinte - non frequento le aule di giustizia). Ho cercato invano di capire, ma l'ente incaricato della riscossione scrive solo, in fondo alla cartella, di rivolgersi, «per informazioni», a un tale che, scopro su Internet, è l'inaccessibile direttore generale dell'ente stesso. In fondo, sono pochi euro. Ma sono tanti gli italiani che possono raccontare esperienze del genere: e tanti moltiplicato per poco fa tanto. L'andazzo, va precisato, riguarda sia pubblico che privato. Ho ricevuto, ad esempio, un'assurda richiesta di spese condominiali per il riscaldamento, e alla mia contestazione l'amministratore ha detto che, ricontrollando i consumi, ecco sì, in effetti, c'erano quattrocento euro di troppo, dei quali non devo tenere conto.

Un sospetto, che sarà sicuramente infondato: non sarà mica, tutto questo, un modo per far quadrare i conti al tempo della crisi?

