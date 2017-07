Vitalizi, no ai privilegi

La Camera ha appena approvato la riforma dei vitalizi per deputati, senatori e consiglieri regionali. La modifica, in sostanza, interviene retroattivamente sul sistema di calcolo dei vitalizi di chi è già cessato dalla carica: per loro varrà il sistema contributivo (cioè basato sugli effettivi contributi versati) e non più retributivo, al pari quindi di tutti gli altri lavoratori. Una riforma rispetto alla quale ben poco si può obiettare, se non una cosa: il clima all'interno del quale è maturata e in cui da anni si snoda il dibattito su tutto ciò che rientra nella definizione di «casta». Un clima spesso alimentato da facile demagogia, da una certa caccia alle streghe e da derive populiste che guardano più alla successiva scadenza elettorale piuttosto che alla salvaguardia di principi che sarebbe bene rimanessero sempre al di sopra del dibattito politico contingente.

Non si può comunque negare che i primi responsabili di questo clima, che vede nella politica il male anziché lo strumento per operare il bene, siano i politici stessi. I quali per troppi anni hanno fatto di sacrosante garanzie costituzionali (come immunità e vitalizi, appunto) dei privilegi, onestamente intollerabili agli occhi di tante persone che magari guadagnano poco più di mille euro al mese e che in pensione ci vanno dopo quarant’anni. Un’intera classe politica per troppo tempo ha dato prova di incapacità, o mancanza di volontà, nel fare cose che tutti a parole volevano, ma che poi non sono state realizzate, dalla riduzione del numero dei parlamentari alla riforma della legge elettorale, tanto per citare i due esempi forse più clamorosi. Per cui ben venga il ridimensionamento di rendite anacronistiche per chi sedeva a Montecitorio o a Palazzo Madama decenni fa, però non dimentichiamo che è dal 2012 che i vitalizi sono stati aboliti per i nuovi eletti e che ormai da molti anni non si assiste più a fenomeni per cui bastava rimanere in carica anche pochissimo tempo per vedersi garantita una pensione per tutta la vita.

Questo per dire cosa? Che va bene prendersela con i politici per l’incapacità che spesso hanno dimostrato, ma che allo stesso tempo non bisogna umiliare la politica, che anzi dovrebbe ritrovare prima di tutto l’orgoglio della propria funzione, che se esercitata senza abusare di ciò che i costituenti hanno posto come tutela democratica, varrebbe il costo che essa comporta per le casse dello Stato. «Quando la democrazia diventa un costo, siamo alla vigilia della dittatura», metteva in guardia Pietro Nenni. Il costo della politica è il prezzo che si paga per le garanzie che assicurano l'autonomia e l'indipendenza degli organismi che presiedono alla regolazione della nostra convivenza civile.

I poteri che determinano gli equilibri di un Paese democratico sono tanti e in questo gioco il potere politico esercitato nelle aule parlamentari è ormai da anni in una posizione di inferiorità oggettiva e soprattutto morale rispetto a quella di altri poteri, da quello del governo a quello della magistratura, senza contare il potere dei capitali e dei mercati. Stiamo dunque attenti a umiliare la classe politica, perché questo non fa bene alla democrazia. Ma onorevoli e senatori facciano la loro parte per recuperare la credibilità perduta in anni di abusi e per meritare quelle tutele che, rappresentando spesso delle deroghe rispetto a ciò che vale per i comuni cittadini, rischiano di essere rifiutate da chi si sente continuamente tradito dalla politica.