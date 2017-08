Per l'occupazione tagliamo le tasse

La disoccupazione scende all'11,1%, ci ha raccontato lunedì l'Istat. Va meglio anche per i giovani, tradizionale tallone d'Achille, che limano dell'1,1% il triste elenco di disoccupati. Addirittura il tasso di donne al lavoro tocca il massimo al 48,8% da quando esistono le rilevazioni, correva il 1977 (dubitiamo che prima, ai tempi delle casalinghe di Voghera, le cose fossero migliori).

Come sempre si ode tintinnar di calici a sinistra in favore del Jobs Act e mugugni sulla precarietà dei nuovi posti di lavoro da destra: è il gioco delle parti, ma finisce che un po' di ragione c'è su entrambi i fronti. Dunque: sebbene il dato di giugno sia da leggere con la lente deformante della stagionalità, è indubbio che il dato complessivo sia il migliore dal 2012 e che la curva sia in lenta ma continua discesa. Ed è vero anche che il dato sull'occupazione femminile - pur lontano dal 75% fissato come obiettivo dalla Ue nel 2020 - culmina un percorso decennale di crescita, probabilmente stimolato dalla crisi che ha messo su un marciapiede compagni e mariti.

Ma dall'altro lato non si può non notare che il numero di occupati in giugno è salito solo grazie all'aumento dei contratti a termine che all'italiano ancorato al concetto di posto fisso sanno tanto di precariato.

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, allora? Mah, a giudicare dai dati snocciolati sempre lunedì da Eurostat il bicchiere in realtà è agli sgoccioli perché nei 28 Paesi Ue la media della disoccupazione è del 7,7% e a fare peggio di noi sono sostanzialmente due malati cronici come Grecia (21,7%) e Spagna (17,1%) che almeno stanno risorgendo dalle ceneri dopo cure «lacrime e sangue» in termini di conti pubblici.

Quello che sembra difficile da individuare è il nesso diretto tra ripresa del ciclo economico e crescita delle assunzioni: è vero che Bankitalia, Fmi e Ocse hanno rivisto al rialzo le stime sul Paese, che pare in effetti lentamente uscito dallo stallo, ma ricordiamo che permangono condizioni monetarie e finanziarie espansive da un lato e che incombe la spada di Damocle di un aumento delle imposte indirette nel prossimo biennio legate alle clausole di salvaguardia. I segnali positivi sembrano figli di un miglioramento generale dell'economia (gli investimenti mondiali sono previsti in crescita del 5,5% quest'anno da S&P dopo 4 anni di rallentamento) e di alcune misure più estemporanee che strutturali, come gli incentivi (benedetti) per l'Industria 4.0 e - per restare al tema specifico dell'occupazione - la decontribuzione per le assunzioni a tempo indeterminato che hanno mostrato i propri effetti soprattutto nel 2015, e i bonus per l'inserimento dei giovani e quello per i disoccupati nelle aree più disagiate, principalmente il Sud.

Insomma, un po' più di occupazione, ma poche certezze per il futuro, tanto che i consumi restano al palo e l'inflazione - che pareva avviata verso il 2% agognato dalla Bce - da aprile è in costante discesa. Consoliamoci: la corazzata tedesca che pure è a livelli record di disoccupazione (5,7%, 9.000 senza lavoro in meno a luglio) si regge su una marea di «minijob», contratti con contributi nulli o ridotti al minimo ma a salari bassissimi e molto vicini al precariato. Però la Merkel ha le idee chiare: nel suo programma elettorale presentato a inizio luglio punta a un alleggerimento fiscale. Ecco: se non ripartiamo anche noi dagli interventi sulle tasse e soprattutto sul cuneo fiscale, anche il bicchiere dell'occupazione continuerà a restare pericolosamente mezzo pieno. Anzi, mezzo vuoto.