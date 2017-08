L'estremismo umanitario e la crisi migratoria

Karl Kraus è stato uno degli scrittori più pessimisti del ‘900. Non che Vienna alla fine del primo conflitto mondiale fosse un luogo particolarmente incline all’ottimismo, ma Kraus era così di natura. Una delle sue battute più feroci – contenuta nella sua opera più significativa, «Gli ultimi giorni dell’umanità», per dire l’allegria – dice che «la vera fine del mondo è quella cronica». Ecco, in Italia, facendo il verso al pessimismo di Kraus, «la vera emergenza è quella cronica».

Prendiamo, per esempio, il problema della crisi migratoria. Un’emergenza cronica. Il nostro paese è diventato un «hub» nel cammino dei migranti che cercano di sfuggire a guerre, carestie, dittature o semplicemente a condizioni di vita molto dure. E’ un problema di geografia, prima di tutto. L’Italia si affaccia sul Mediterraneo e le nostre coste sono raggiungibili con uno sforzo minimo dalle coste libiche. La Libia – nel caos del dopo Gheddafi – è una Nazione solo di nome. In realtà è un agglomerato di poteri dove non c’è alcuna autorità centrale e dove i traffici illeciti – come quelli legati all’immigrazione clandestina – prosperano indisturbati. I confini marini, poi, sono difficili da controllare. Non bastano reti, muri e filo spinato. Serve un dispositivo navale adeguato. E non si può nemmeno non soccorrere persone che sono in balia delle onde su imbarcazioni di fortuna, sempre sull’orlo del naufragio. E’ un dovere umano, prima che un obbligo dettato dalle leggi internazionali.

Detto questo però l’Italia ha tutti i diritti di cercare di arginare, per quanto possibile e con mezzi leciti, il flusso migratorio che arriva dalle coste libiche. Uno stato non può lasciare che la propria politica sull’immigrazione sia dettata dalla pressione delle disparità di vita tra Nord e Sud del mondo e dagli interessi degli scafisti libici. L’Italia da sola non può farsi carico di tutte le ingiustizie del mondo e, anche volesse, sarebbe un tentativo destinato a un disastroso fallimento.

Sui quasi 95mila migranti arrivati in Italia nel 2017, per esempio, ce ne sono più di 16mila provenienti dalla Nigeria, quasi 9mila dalla Guinea e quasi 9mila dal Bangladesh. Queste sono le tre nazionalità più rappresentate. Quasi nessuno di loro, però, avrà, una volta espletate le pratiche, diritto alla protezione umanitaria perché si tratta di migranti economici. Ma questo non vuol dire che torneranno a casa, visto che le procedure di espulsione sono lunghe e farraginose. A volte quasi impossibili. Facendo così, però, si rinuncia a cercare di gestire i flussi migratori, che sono un’opportunità in un paese come il nostro dove il bilancio demografico è fortemente negativo, e si alimentano il disagio e la rabbia degli italiani. Per non dire del fatto che in questo modo diventa ancora più difficile prendersi cura delle persone che hanno davvero diritto all’asilo.

Il lavoro del ministro dell’Interno Marco Minniti è quindi pienamente legittimo, sia nel suo tentativo di rinforzare la fragile guardia costiera della Libia, sia nel suo tentativo di imporre un protocollo vincolante alle Organizzazioni non governative che non possono, in nome di un astratto diritto umanitario, farsi beffa delle disposizioni dello Stato Italiano. L’estremismo umanitario, come qualunque altro estremismo, infatti non porta al paradiso in terra, ma a un peggioramento della vita per tutti. Italiani e migranti.

